В Подмосковье зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
За прошедшие выходные зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
С 24 по 27 мая в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на территориях подмосковных лесничеств установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них.
Напомним, что что за поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность, а именно лишение свободы на срок до 10 лет штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.
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«За 25 и 26 мая после введения режима ограничения пребывания граждан в лесах для 11 подмосковных лесничеств, сотрудники лесной охраны Комлесхоза провели 298 патрулирований и выявили 67 нарушений лесного законодательства, в том числе 19 нарушений за въезд транспорта в леса» — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Напомним, что что за поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность, а именно лишение свободы на срок до 10 лет штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.
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Мира Полтева