Жителям Подмосковья напомнили о запрете пала травы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают жителям Подмосковья о запрете пала травы. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Многие уверены, что пыл травы несет пользу для природы, но поджоги сухостоя несут угрозу для лесов, жилых построек, а также животных, насекомых и людей.
Стоит отметить, что если в воздухе витает запах гари, рядом заметен дым или языки пламени, то нужно сообщить в службу экстренных вызовов «112».
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«Работники противопожарно-спасательной службы объясняют гражданам, что пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому людям необходимо тщательно соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы избежать страшных последствий огненной стихии. Специалисты посоветовали жителям и гостям региона не разводить костры в запрещенных местах, не бросать на землю непотушенные окурки и не оставлять на видных местах спички и зажигалки, если рядом есть малыши. Взрослым стоит напомнить детям о запрете пала травы и его опасностях, чтобы шалость с огнем не закончилась трагедией», — подчеркнул замначальника Евгений Патуев.
Стоит отметить, что если в воздухе витает запах гари, рядом заметен дым или языки пламени, то нужно сообщить в службу экстренных вызовов «112».
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Мира Полтева