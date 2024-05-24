В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
На большей части лесничеств Подмосковья введены ограничения посещения гражданами лесов и въезда транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Ограничения были введены из-за IV класса пожарной опасности на большей части лесничеств Московской области.
Также за соблюдением режима будут следить при помощи беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.
На территориях с самым высоким классом пожарной опасности будут усилено патрулирование отрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.
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«С 24 по 27 мая этого года вводится режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. На время введения ограничений запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы, лесные дороги перекрываются шлагбаумами, а также разведение костров», — отметили в ведомстве.
Также за соблюдением режима будут следить при помощи беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.
На территориях с самым высоким классом пожарной опасности будут усилено патрулирование отрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.
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Мира Полтева