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В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов

24 мая 2024, 13:12
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

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На большей части лесничеств Подмосковья введены ограничения посещения гражданами лесов и въезда транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Ограничения были введены из-за IV класса пожарной опасности на большей части лесничеств Московской области.

«С 24 по 27 мая этого года вводится режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. На время введения ограничений запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы, лесные дороги перекрываются шлагбаумами, а также разведение костров», — отметили в ведомстве.



Также за соблюдением режима будут следить при помощи беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

На территориях с самым высоким классом пожарной опасности будут усилено патрулирование отрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.

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В Госдуме порассуждали о свободе и наглости живущих в России «Мастурбеков»
Депутат ГД Матвеев назвал поведение мигрантов борзостью и предложил «дать пинка»
24 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Наглость проживающих в России мигрантов может потребовать принятия более жестких мер, считает депутат Госдумы Михаил Матвеев. Своими размышлениями по этому поводу он поделился в Telegram, сопроводив пост эпиграфом про «Мастурбеков».
Так Матвеев отреагировал на инцидент с его коллегой — депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во «ВКонтакте», что сначала двум мужчинам выписали штрафы по 500 рублей, а третьего не удалось найти. Все трое были задержаны только после вмешательства МВД Татарстана, где произошел инцидент.

«А что делать обычному человеку? Не пора ли им всем дать пинка?» — задался вопросом Матвеев.
Ранее Совет по правам человека при президенте России предложил запретить никаб — традиционный женский головной убор, оставляющий открытыми только глаза.

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В Подмосковье прошёл финал областного слёта по безопасности среди школьников
24 мая 2024, 12:31

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье прошёл финал областного слёта-соревнования по безопасности среди школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал прошел в Ленинском городском округе. В финале, который длился неделю, приняли участие более 300 обучающихся из 28 городских округов Московской области.

«В общем зачете в старшей группе 1 место заняла школа № 1с УИОП из Ступино, 2 место — Радужненская школа из Коломны, 3 место — школа № 3 из Щёлково. В младшей группе победу одержала команда школы № 6 из Сергиева Посада, 2 место заняли обучающиеся Центра образования № 45 с УИИЯ (Богородский г.о), 3 место — ребята из Чеховской школы № 10», — поделились в пресс-службе.

Помимо основного зачета, в рамках этапа Юный спасатель победителем стала команда школы №10 из Чехова. На втором месте — Дворец творчества детей и молодежи из Балашихи и тройку замкнул Инженерно-технологический лицей из Люберец.

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Стало известно, как Байден одним решением оскорбил Украину и Зеленского
Марков: отказ Байдена от участия в конференции по Украине оскорбителен для Киева
24 мая 2024, 12:29

Фото: РИА Новости / Стрингер

Намерение главы США Джо Байдена встретиться со звездами Голливуда вместо посещения швейцарского саммита по Украине оскорбит Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Марков.
Стало известно, что американский президент не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии. В акции будут участвовать известные актеры Джулия Робертс и Джордж Клуни.

Политолог отметил, что сам факт участия Джо Байдена в предвыборном мероприятии является уважительной причиной, но отметил, что в ней есть оскорбительный поступок.

«Сбор денег — уважительная причина. Встреча с шоуменами вместо Украины оскорбительна», — написал он.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.

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На подмосковных дорогах установили 18 км тросовых ограждений
24 мая 2024, 11:58

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье установили 18 км тросовых ограждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Установка тросовых ограждений проводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Дорожники уже выполнили 90% от запланированного объёма работ по установке тросовых ограждений. Полностью завершили обустройство тросов по оси дорог в Лобне, Коломне, Сергиево-Посадском и Раменском округах. Также летом дорожники установят ещё более 2 км тросовых ограждений», – поделился заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ограждения появились в городских округах Лобня, Сергиев Посад, Раменское и Коломна.

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Умерла собака из знаменитого мема Доге
Собака по кличке Кабосу умерла в возрасте 18,5 года
24 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Anastasiia Cherniavskaia

Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, известная как героиня знаменитого мема «Доге», умерла в возрасте 18,5 лет в Японии, сообщила её хозяйка Ацуко Сато в соцсетях.
По словам Сато, Кабосу ушла из жизни утром в пятницу, 24 мая. Хозяйка отметила, что ночью с питомцем не происходило ничего необычного.

Ацуко Сато также объявила о прощании с Кабосу, которое состоится 26 мая в японском городе Нарита.

«Огромное спасибо всем за поддержку! Я искренне ценю вас», — написала Сато.
В 2017 году в соцсети X (бывшая Twitter) распространялся слух о смерти Кабосу. Однако тогда хозяйка опровергла эту информацию.

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Кинологи рассказали, какие пять вещей может чувствовать собака
Кинолог Голубев: собаки выявляют болезни и предупреждают об изменении погоды
24 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/brunorbs

Собаки давно доказали, что способны справляться с некоторыми задачами порой эффективнее, чем технические средства. Многие животные умеют улавливать изменения в организме человека, именно поэтому собаки используются как помощники при обнаружении некоторых заболеваний. Их чувствительность обусловлена способностью остро видеть, обонять, слышать и осязать.
Про то, как и с помощью чего собаки могут улавливать эмоции человека, выявлять болезни и предупреждать об изменении погоды, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Обонятельных рецепторов у животных больше, чем у людей, это и объясняет тот факт, что собаки чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Они мастерски распознают не только взрывчатые и наркотические вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний», — уточнил эксперт.

Эмоции человека

Собаки умеют улавливать человеческие эмоции. Они считывают состояние хозяина и даже могут подстраиваться под него. Печаль, гнев, тревога, стресс – все это вызывает физиологические реакции в организме человека. Например, если человек злится, у него изменяется голос, он может активно жестикулировать. Питомец считывает положение тела, слышит голос и даже чувствует запах такого человека. Именно поэтому советуют сохранять спокойствие в ситуации, когда собака начинает нервничать, например, на приеме у ветеринарного врача.

Болезнь

Специально обученные собаки способны выявить по запаху такие недуги, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона, онкологические заболевания. Во время пандемии в некоторых аэропортах собак привлекали к поиску людей, болеющих коронавирусной инфекцией.

Погодные изменения

Наверняка, каждый хотя бы раз слышал, как питомец спас семью или человека, предупредив об урагане, наводнении или разбудив во время чрезвычайной ситуации. В момент перемены погоды собака может вести себя беспокойно, выть или лаять, прижимать уши и пытаться найти безопасное место. Перед землетрясением питомец может даже обратиться в бегство, чтобы найти укрытие. Дело в том, что собака чувствует вибрацию в земле раньше, чем она начинает усиливаться.

Алкоголь

Собака может понять, что человек находится в алкогольном опьянении (даже легком). Они улавливают не только запах, но и считывают движения тела, слышат голос и наблюдают за поведением человека. Это будет тревожить собаку, потому что из-за воздействия алкоголя человек может раскоординировано двигаться, громко говорить, делать резкие движения.

Беременность

Точных доказательств, что собаки могут чувствовать беременность нет, но некоторые питомцы меняют свое поведение, когда его хозяйка ждет ребенка. Это может происходить из-за того, что в процессе беременности меняется гормональный фон, вполне вероятно, что питомцы чувствуют это по запаху.

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Эксперты «Авито Работы» выяснили, сколько процентов молодежи ищут подработку
Эксперты «Авито Работы»: молодежь на работу могут брать без опыта
24 мая 2024, 11:04

Фото: iStock/nortonrsx

Недавно проведенное исследование «Авито Работы» показало, что опыт подработки есть у 76% молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет. 37% опрошенных молодых людей чаще всего находят подработку по необходимости, когда нуждаются в дополнительных средствах. 26% участников опроса чаще находят подработку на время каникул, отпусков или праздников, а 18% часто берут подработку ситуативно.
В связи с этим сервис «Авито Работа» создал раздел для молодежи, где есть большой выбор вакансий для новых соискателей от 16 до 24 лет. Теперь на платформе можно найти подходящую работу или подработку тем, у кого еще нет опыта, чтобы получать достойный доход и быть независимым.

Аналитики «Авито Работа» в беседе с «Радио 1» рассказали, что новый раздел «для студентов» предлагает вакансии как на неполный рабочий день, так и варианты для работы в сменном графике, также имеются предложения в виде подработок с ежедневными выплатами.

По словам специалистов, в дополнение к этому на платформе улучшена релевантность выдачи вакансий для молодёжи при помощи параметра «Готовы рассмотреть», который помогает юному соискателю понять, готов ли наниматель рассмотреть его резюме или нет.

«Теперь платформа автоматически ограничивает использование нерелевантных параметров. Например, если профессия требует высокой квалификации или наличия разряда, грейда, водительских прав», — объяснили эксперты.

Специалисты «Авито» отметили, что в выдачу вакансий для молодых специалистов не будут включены предложения с вахтовым графиком, полным рабочим днем и с требованием опыта работы от 1 года и выше.

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Глава округа Семенов провел встречу с семьями погибших участников СВО
24 мая 2024, 10:47

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретился с семьями погибших участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая.

«В России 2024 год объявлен Годом семьи, а семья и Родина — две главные опоры для человека, ради которых совершаются достойные поступки. Мы гордимся нашими ребятами. Всех их объединяет одно — любовь к своей Родине. Ваши родные отдали жизнь за страну, за каждого из нас. Наша задача — сохранить память о них, память в семье, в обществе, там, где они жили», — подчеркнул глава Денис Семенов.

По окончанию встречи все присутствующие приняли решение установить интерактивные стенды с информацией о погибших земляках, участниках СВО в Павловском Посаде и Электрогорске.

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Экстрим в Хакасии и золотые пески в Забайкалье: Самые уникальные места для отпуска в России
Куда поехать летом 2024: направления для отдыха в России
24 мая 2024, 10:25

Фото: iStock/Swen_Stroop

Отпуск в необычных местах может стать отличным приключением. Можно выбрать замок на воде. Или отправиться в долину лотосов, где эти необыкновенные цветы покрывают всю поверхность воды. О том, как провести путешествие, которое запомнится вам навсегда, читайте в материале «Радио 1».
Замок Шато-Эркен

Чтобы окунуться в атмосферу средневековья, не нужно ехать во Францию. Достаточно посетить Кабардино-Балкарию. Недалеко от столицы, Нальчика, расположен замок Шато-Эркен. Он скрыт от посторонних глаз. Открывает свою внутреннюю жизнь и красоту только тем, кто пересек подвесной мост, соединяющий замок с землей. Озеро, на котором он расположен, окружено растительностью. В нем обитает множество рыб и водоплавающих птиц, включая лебедей. В лесу, которым окружен замок, можно встретить оленей, фазанов и павлинов.

Кояшское озеро в Крыму

Оптимисты видят мир через розовые очки. Однако на Керченском полуострове существует место, где всё и без цветных линз кажется окрашенным в цвет клубничного коктейля. Облака, холмы, вода — в определенное время года все на Кояшском озере приобретает гамму сакуры, а иногда фуксии. Появилось оно около 2000 лет назад. Вода в нем чистейшая. Розовые озера в мире — редкость.

Летние каникулы 2024: Куда поехать отдыхать в России
Летние каникулы 2024: Куда поехать отдыхать в России

Долина лотосов под Анапой

Посещение долины лотосов — это уникальное путешествие, которое позволит вам насладиться красотой природы. К долине лотосов нужно плыть по Казачьему Ерику. Эта река была вырыта более 200 лет назад. Перед началом путешествия всем выдают спасательные жилеты. После этого катера заплывают вглубь плантации лотосов, где начинают медленное двигаться среди густых зарослей этих прекрасных растений. Насладитесь ароматом огромных цветов, сделайте фото, попробуйте лотос на вкус и загадайте желание.

Чарские пески

Это уникальное место находится в просторах Забайкалья. Природный ареал можно описать как грандиозный массив песков. Тут листва и камни уступают место золотым пескам, а песчаные дюны поднимаются словно спящие великаны. Восхищает и удивляет то, что Чарские пески — живые: они медленно перемещаются на северо-восток. Экскурсии проводятся и зимой и летом.

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Синоптики пообещали россиянам самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений

Туимский провал — экстремальное место в Хакасии

Глубина провала достигает 250 метров, при этом расстояние от поверхности до воды составляет более 120 метров. Озеро отличается ярко-голубым цветом. До 70-х годов XX века здесь функционировала шахта, где велась добыча медной руды, драгоценных металлов, свинца. Для туристов оборудована смотровая площадка с ограждением. Особую атмосферу придаёт необычное эхо. Оно напоминает звуковые эффекты, как в мистических фильмах.

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