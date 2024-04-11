В Дмитровском округе построят дом отдыха с башней и колоннами

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Дом отдыха на 170 гостей в стиле «сталинский амир» возведут на территории комплекса «Целеево Гольф и Поло Клуб» в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В доме отдыха общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров будет гостиница на 68 номеров для круглогодичного индивидуального и семейного отдыха. Кроме того, объект планируется использовать для различных мероприятий и обслуживания летних соревнований по гольфу и зимних занятий лыжами», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Здание дома отдыха будет решено в классическом стиле с элементами сталинского ампира. Центральной частью постройки станет башня со шпилем, фасады украсят колонны и пилястры.
В состав дома отдыха, помимо гостиницы, войдут тренажёрные залы, бассейн, спа-комплекс, детский клуб, медпункт с массажными и процедурными помещениями, а также ресторан, бар, оранжерея, бильярдная и магазины.
Новый дом отдыха планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году, там будет создано около 150 рабочих мест.
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