В Коломне строят детсад на 185 мест со стоянкой для самокатов

Фото: Марина Анисимова
Детский сад, рассчитанный на 185 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «Подлипки-город» в Коломне, проектом предусмотрено создание максимально комфортных условий для ребят, передаёт корреспондент Марина Анисимова.
«В здании предусмотрены помещения для игр, отдыха и занятий, столовая с кухней и медицинский пункт. Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. В частности, здесь установят детские игровые и спортивные площадки, а также обустроят стоянку для самокатов, колясок и велосипедов», — говорится в сообщении.Кроме того, на прилегающей территории будут теневые навесы, места для хранения игрушек и скамейки.
В детский сад будут принимать ребят от 2 до 7 лет, их распределят по восьми группам.
Завершить строительство нового детского сада планируется до конца 2024 года.
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