В Дмитровском округе построят гостиницу со спорткомплексом и СПА

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Гостинично-развлекательный комплекс появится «Дмитров Гольф Резорт» появится на территории Дмитровского округа, сейчас на объекте ведётся подготовка к строительству, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«В состав комплекса войдёт семиэтажная гостиница на 300 номеров, спортивный комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров, четырёхэтажный СПА-комплекс площадью более 8 тысяч квадратных метров и двухэтажная хоккейная арена площадью 5 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2027 года, в гостинично-развлекательном комплексе будет открыто более 350 вакансий.
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