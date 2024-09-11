В Дмитровском округе построят гостиницу со спорткомплексом и СПА

С 10 по 12 сентября проходит отраслевая выставка «ВэйсТэк» для бизнеса, посвящённая сбору, сортировке, транспортировке и переработке коммунальных и промышленных отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



На выставке представлены технологии и оборудование, связанные с мусоропереработкой: мобильные и стационарные системы мембранного компостирования отходов, оптические сортировочные системы, геосинтетические материалы, мусоровозы, бункеровозы, крюковые погрузчики и снегоуборочные машины, а также технологические линии для переработки вторсырья.





«Внедрение новых технологий и поддержка культуры рециклинга и обращения с отходами — это одно из приоритетных направлений деятельности нашей команды. Продемонстрированный функционал коммунальной техники и мусороперерабатывающего оборудования применяется при уборке территорий и в том числе при подготовке к осенне-зимнему периоду. Оптические системы позволяют наиболее эффективно сортировать отходы на конвейерных лентах. А геосинтетические материалы, в свою очередь, используются для укрепления конструкций и герметичности изоляции слоев, например на объектах размещения отходов. Такие выставки синтезируют накопленный в отрасли опыт и помогают отраслевым специалистам повышать уровень компетенций», – сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашин.

Выставка объединяет производителей, поставщиков, специалистов из разных отраслей промышленности и государственных органов для обмена опытом и повышения уровня компетенций в области обращения с отходами.







