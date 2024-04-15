В Дмитровском округе провели учения по тушению лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Межведомственные учения по тушению лесных пожаров провели в Дмитровском городском округе, участники отработали взаимодействие в сфере обмена и обработки информации о возгорании на территории лесного фонда, а также сам ход борьбы с огнём, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В учениях приняли участие сотрудники лесопожарной станции -2 «Дмитров», пожарные и представители администрации округа. В ходе мероприятия использовался противопожарный инвентарь и различное оборудование, кроме того, были проверены схемы организации комбинированных действий представителей разных ведомств», — говорится в сообщении.Участниками противопожарных учений стали 17 человек, было задействовано семь единиц спецтехники.
Читайте также:
В Луховицах защитили лес от пожара из-за пала травы
В лесопарках Котельников проводят противопожарные рейды
В лесах Можайского округа начали обустраивать минерализованные полосы от пожаров
Лев Каштанов