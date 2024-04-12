В лесопарках Котельников проводят противопожарные рейды

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Рейды, направленные на выявление нарушителей правил пожарной безопасности, проводятся в лесопарках городского округа Котельники в связи с началом весенне-летнего пожароопасного периода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рейдах принимают участие сотрудники отдела гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности, а также лесного хозяйства администрации округа, работники Подольского филиала Мособллеса и общественники», — говорится в сообщении.Жителям и гостям округа напоминают, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц составляет от 40 до 50 тыс. рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил, что леса занимают около 43% всей территории Подмосковья, и отметил важность противопожарных работ.
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