В лесах Можайского округа начали обустраивать минерализованные полосы от пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Противопожарные минерализованные полосы начали обустраивать в Бородинском лесничестве в рамках реализации комплекса противопожарных мероприятий, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Устройство и прочистку минерализованных полос проводят рядом с населёнными пунктами и дорогами, а также на тех лесных участках, где высока вероятность возгорания», — говорится в сообщении.Работы ведутся при помощи специальных лесных плугов и гусеничных тракторов. Полосы очищаются от горючих материалов до минерального слоя почвы, в случае возникновения пожара они станут препятствием для распространения низового огня.
Ранее сообщалось, что в текущем году на территории Московской области планируется обустроить около 5600 километров минерализованных полос, а также отремонтировать около 290 километров лесных дорог для удобства патрулирования.
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