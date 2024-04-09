В Щёлкове снесли два газетных киоска

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Два киоска по продаже печатной продукции, стоявшие на Пролетарском проспекте в городе Щёлково, снесли их собственники по распоряжению властей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Киоски, расположенные по адресу: город Щёлково, Пролетарский проспект, дом №3Б и дом №11, не отвечали требованиям законодательства к внешнему виду торговых объектов. В связи с этим собственникам было предъявлено требование демонтировать постройки, что и было выполнено в минувшие выходные», — отмечается в сообщении.Всего в Московской области было выявлено 547 объектов потребительского рынка и услуг, не соответствующих региональным нормам. Из них 80 уже снесли, а ещё 72 привели в порядок.
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