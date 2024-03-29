В Дмитровском техникуме провели антитеррористическую тренировку

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Тренировку по противодействию вооружённому террористическому нападению повели в Дмитровском техникуме, в ней приняли участие силовики, представители МЧС, Центра медицины катастроф и сотрудники аппарата региональной Антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«На тренировке было отработано оповещение студентов об атаке, эвакуация учащихся и персонала из здания, а также задержание террориста силами охраны, взаимодействие с прибывшими представителями силовых структур и оказание медицинской помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе тренировки была проверена работа систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и других технических систем, обеспечивающих безопасность техникума.
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Лев Каштанов