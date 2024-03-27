В Истринском Доме Культуры прошли пожарно-тактические учения

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактическое учение в Доме культуры округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Учения проходили на базе муниципального учреждения культуры «Костровский Дом культуры».
Стоит отметить, что в ходе занятий все спасатели грамотно отработали навыки тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильного задымления.
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«Пожар возник из-за замыкания электрической проводки в помещении библиотеки на втором этаже. Персонал Дома культуры и дети были эвакуированы на свежий воздух, но в здании остался пострадавший из-за сильного задымления в помещении. Огнеборцы создали звено газодымозащитной службы для разведки очага возгорания, а также поиска и спасения условного пострадавшего. Специалисты эвакуировали его на свежий воздух и успешно ликвидировали условное возгорание в установленные сроки», — поделился начальник части Антон Аверин.
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Мира Полтева