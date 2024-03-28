Сотрудники Мособлпожспаса провели учения по эвакуации людей при пожарах и ЧС

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Сотрудники Мособлпожспаса провели учения по эвакуации и отработке действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.
Подробнее об этих учениях, а также о том, как необходимо вести себя при возникновении ЧС в эфире «Радио 1» рассказал заместитель начальника территориального управления №1 Мособлпожспаса Альберт Джубуев.
По его словам, учения проходят как в детских садах, школах, больницах, так и в кинотеатрах, торговых центрах и других местах скопления большого количества народа.
Джубуев заявил, что при возникновении чрезвычайных ситуаций всё зависит от быстроты реакции сотрудников. Как только они оповещают о случившемся спасателей, профессионалы выезжают на место для ликвидации происшествия. В это время сотрудники того или иного учреждения должны организовать эвакуацию людей.
Собеседник «Радио 1» также отметил, что именно ситуации ЧС моделируются во время учений. Они отрабатываются, а затем разбираются на наличие ошибок и неправильно произведённых действий.
Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле», расположенном в Красногорске, произошёл страшный теракт. Вооружённые боевики расстреляли зрителей концерта, а затем подожгли зал, заблокировав выживших людей в помещении. Многим удалось выжить благодаря профессиональным действиям сотрудников «Крокуса».
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«Мы такие учения проводим регулярно. Они нужны для того, чтобы работники объекта, на котором они проводятся, знали свои действия, умели руководить эвакуацией», — объяснил Джубуев.
Джубуев заявил, что при возникновении чрезвычайных ситуаций всё зависит от быстроты реакции сотрудников. Как только они оповещают о случившемся спасателей, профессионалы выезжают на место для ликвидации происшествия. В это время сотрудники того или иного учреждения должны организовать эвакуацию людей.
Собеседник «Радио 1» также отметил, что именно ситуации ЧС моделируются во время учений. Они отрабатываются, а затем разбираются на наличие ошибок и неправильно произведённых действий.
Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле», расположенном в Красногорске, произошёл страшный теракт. Вооружённые боевики расстреляли зрителей концерта, а затем подожгли зал, заблокировав выживших людей в помещении. Многим удалось выжить благодаря профессиональным действиям сотрудников «Крокуса».
«Как показали последние события – это (проведение учений), к сожалению, очень актуально. Мальчик, который работал в гардеробе в этот день, сказал, что знал план эвакуации, знал, как действовать. Поэтому все эти моменты для всех сотрудников очень важны», — заключил Джубуев.
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Евгения Парфентьева