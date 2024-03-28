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Сотрудники Мособлпожспаса провели учения по эвакуации людей при пожарах и ЧС

28 марта 2024, 16:49
Фото: iStock/surachetsh

Фото: iStock/surachetsh

Сотрудники Мособлпожспаса провели учения по эвакуации и отработке действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.
Подробнее об этих учениях, а также о том, как необходимо вести себя при возникновении ЧС в эфире «Радио 1» рассказал заместитель начальника территориального управления №1 Мособлпожспаса Альберт Джубуев.

«Мы такие учения проводим регулярно. Они нужны для того, чтобы работники объекта, на котором они проводятся, знали свои действия, умели руководить эвакуацией», — объяснил Джубуев.


По его словам, учения проходят как в детских садах, школах, больницах, так и в кинотеатрах, торговых центрах и других местах скопления большого количества народа.

Джубуев заявил, что при возникновении чрезвычайных ситуаций всё зависит от быстроты реакции сотрудников. Как только они оповещают о случившемся спасателей, профессионалы выезжают на место для ликвидации происшествия. В это время сотрудники того или иного учреждения должны организовать эвакуацию людей.

Собеседник «Радио 1» также отметил, что именно ситуации ЧС моделируются во время учений. Они отрабатываются, а затем разбираются на наличие ошибок и неправильно произведённых действий.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле», расположенном в Красногорске, произошёл страшный теракт. Вооружённые боевики расстреляли зрителей концерта, а затем подожгли зал, заблокировав выживших людей в помещении. Многим удалось выжить благодаря профессиональным действиям сотрудников «Крокуса».

«Как показали последние события – это (проведение учений), к сожалению, очень актуально. Мальчик, который работал в гардеробе в этот день, сказал, что знал план эвакуации, знал, как действовать. Поэтому все эти моменты для всех сотрудников очень важны», — заключил Джубуев.

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#больницы
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Мурашов: Московская область в полном объеме готова к пожароопасному сезону
28 марта 2024, 17:00

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что в Подмосковье все городские округа подготовлены к встрече приближающегося сезона пожаров. Об этом сообщил корреспондент «Радио 1».
В Доме правительства Московской прошло окружное совещание посвященное эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений в ЦФО.

«Техника в Подмосковье готова к началу пожароопасного сезона на 97%, за ближайшую неделю готовность будет стопроцентная. <…> Есть план нахождения техники на каждой территории. Как только начинается пожароопасный сезон, технику подгоняют к местам потенциального возгорания, туда, где чаще всего происходит возгорание. Таких мест в Московской области 58. Мы работаем на опережение», — подчеркнул Владислав Мурашов.

Также сезон начнется из-за быстрого схода снега намного раньше, чем в прошлом году.

«На лесопожарных станциях заканчивается проведение мероприятий по подготовке техники, оборудования и личного состава к пожароопасному сезону, который прогнозируется сложным. Также сотрудники региональной диспетчерской системы круглосуточно мониторят состояние лесов с помощью комплексной системы оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами» — поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Стоит отметить, что перед началом сезона помимо поверки техники, прошли командно-штабные учения со всеми необходимыми службами.

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#подмосковье
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#сотрудники
#подготовка
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В Коломне на стадионе «Авангард» начались общестроительные работы
28 марта 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт стадиона «Авангард» проводится на улице Октябрьской Революции в Коломне, в настоящее время на объекте завершили демонтаж и начались общестроительные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На площадке сейчас ведутся общестроительные работы, в них заняты более 50 человек. Работы идёт без отставания от графика. Строительная готовность объекта составляет более 40 процентов», — отмечается в сообщении.
Стадион «Авангард» был построен в 1958 году. Это центральный стадион города, на нём проводились не только спортивные состязания, но и культурно-массовые мероприятия. После ремонта стадион будет приспособлен для футбольных матчей и лёгкой атлетики. Кроме того, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение территории.

Сдать спортивный объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

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#стадион
#строительство
#капремонт
#капитальный ремонт
#министерство строительного комплекса мо
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Один из террористов в «Крокусе» хотел привлечь тестя к организации трагедии
28 марта 2024, 16:51

Фото: iStock/BrianAJackson

Подозреваемый по делу о теракте в подмосковном концертном зале, 25-летний Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к атаке собственного тестя. За два дня до теракта он звал его в Москву на «подработку». Об этом сообщает Mash в своем телеграм-канале.
Со слов родственников в Таджикистане, звонок для отца жены вышел неожиданным. Второпях и без лишних объяснений Фаридуни пытался убедить родственника, что нужно приехать в Россию ради «прибыльной работы». Подробности мужчина не сообщал, обещал обрисовать аспекты работы при личной встрече. Однако тесть отказал мужчине и не стал принимать предложение в сомнительном трудоустройстве.

Близкие немного рассказали о самом Шамсидине: он окончил всего семь классов школы, был спокойным и тихим ребенком. Правда позже немного свернул со своего обычного пути.

С 2015 по 2020 год мужчина пробыл за решёткой в городе Вахдат — его осудили за сексуальные домогательства. Затем оказался в РФ с женой и детьми. Был зарегистрирован в подмосковной деревне Путилково, жил там же.

Ранее сообщалось, что террористы, устроившие бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх.

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#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
#терроризм
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Риэлтор Голубева рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья
28 марта 2024, 16:40

Фото: iStock/LENblR

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме с соблюдением прав соседей.
О новых изменениях в эфире «Радио 1» рассказала уполномоченный представитель президента Гильдии риэлтеров Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Серпухов Любовь Голубева.

Рынки посуточной и долгосрочной аренды идут параллельно друг другу. Клиенты, которые используют один инструмент, никак не попадают под действия второго.

«Он (закон – ред.) начинает регулировать требования, которые предъявлены к собственникам жилья, которое сдаётся именно в посуточную аренду. Регламенты всегда хороши, поскольку расставляют правила и приоритеты», – пояснила Голубева.
Для того чтобы сдавать квартиру в посуточную аренду, собственник должен зарегистрироваться либо как индивидуальный предприниматель, либо как самозанятый. Затем ему необходимо встать на учёт, чтобы можно было осуществлять контроль за его деятельностью.

Эксперт рассказала о нововведениях, которые необходимо учесть владельцам квартир, сдающим их посуточно.

«Закон обязывает, например, установить приборы учёта в помещение, в котором осуществляется посуточная аренда, – водяные счётчики и счётчики электроэнергии. Это необходимо для регламентирования учёта потребления», – уточнила эксперт.
Кроме того, закон требует от квартиросъёмщиков бережного отношения к местам общего пользования.

Голубева посоветовала сдающим посуточно квартиры присматриваться к тем, кто хочет в них поселиться. Если грамотно подойти к этому делу, то новые изменения не усложнят жизнь арендодателям. Единственное, что поменяется – это требование от квартиросъёмщиков соблюдать все пункты этого закона.

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#риэлтор
#аренда
#квартира
#закон
#владимир путин
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Проезд по Митяевскому мосту ограничили из-за поднятия воды
28 марта 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Митяевском мосту в Коломне из-за поднятия уровня воды в реке Москве временно ограничили проезд транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Пешеходное движение осуществляется в штатном режиме. А автобус №44, который ходит по маршруту Коломна (автовокзал Голутвин) – совхоз Сергиевский», будет делать объезд через Щурово», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что днём ранее ограничили автомобильное движение на мосту в Озёрах. Там на время паводка развели наплавной мост через реку Оку, расположенный на 83-м км дороги «Озёры – Кашира».

О снятии ограничений и восстановлении движения пообещали сообщить дополнительно, когда уровень воды в реках нормализуется.

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#московская область
#подмосковье
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Россиянин впал в кому из-за отсутствия кислорода в самолёте «Аэрофлота»
Россиянин впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте «Аэрофлота»
28 марта 2024, 16:36

Фото: istockphoto / Diy13

Турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте из Бангкока компании «Аэрофлот». Об этом сообщает телеграм-канал «Kras Mash».
Уточняется, что врачи уже насчитали больше трёх миллионов за лечение пострадавшего. Накануне рейс «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности и задержался в аэропорту Бангкока на сутки. Пассажиры четыре часа сидели в самолете, при этом в это время в салон не подавался кислород.

Люди почувствовали себя плохо, некоторые теряли сознание, их забирали на скорой. Всего в больницу попали четыре пассажира. Сергей оказался среди них, но в медучреждении у него остановилось сердце. Сейчас мужчина в коме, в тяжелом состоянии. Супруге выписали счёт. Средства для оплаты у неё имеются, но снять их с российской карты нельзя. Страховая компания заявила, что это не их случай.

Тайские врачи требуют в ближайшее время выплатить им около 1,5 миллиона, иначе пострадавшего отключат от системы жизнеобеспечения. Авиакомпания на связь с женщиной не выходит.

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«Пинок под зад»: Светлаков рассказал, почему ушёл из «Уральских пельменей»
28 марта 2024, 16:34

Фото: iStock/z_wei

Актер и юморист Сергей Светлаков рассказал о причинах своего ухода из юмористического коллектива «Уральские пельмени» в интервью журналистке Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.
Светлаков озвучил, что причиной ухода из коллектива стал конфликт с одним из его участников. Актер подчеркнул, что ситуация вызвала в нем чувство глубокого разочарования и желание задуматься над своим родом деятельности.

«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», — признался актер.
Инцидент стал решающим фактором для того, чтобы Светлаков изменил вектор своей профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков находился в здании «Крокус Сити Холла» в Москве во время теракта перед концертом музыкальной группы «Пикник». Он поделился переполняющими его эмоциями после пережитой трагедии и высказал соболезнования всем пострадавшим.

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#юмор
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В Дубне приступили к уборке городских территорий после зимы
28 марта 2024, 16:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров проверил ход работ по уборке территорий вместе с представителями МБУ «ЖКУ», МАУ «Городские парки». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
​В Московской области началась активная подготовка к ​теплу и все городские округа начали облагораживать городские общественные места.

«На набережной им. Менделеева, Комсомольской набережной уборка смёта ведётся ежедневно. Но останавливаться рано, снег продолжает таять, а под ним много сюрпризов. Также особое внимание — зелёным насаждениям, надо привести в порядок крону лип, подстричь кустарник, убрать сухостой. На проспекте Боголюбова механизированная уборка и ручная уборка газонов также на контроле. Планируем привести в порядок вывески на «китайской стене», освежить фасад», — поделился Максим Тихомиров.

Стоит отметить, ​что со следующей неделе в городском начнется череда субботников ​к которым подключатся коллективы городских предприятий.

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#максим тихомиров
#подмосковье
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РККК собрал для пострадавших и семей погибших в «Крокусе» 1,2 миллиарда рублей
28 марта 2024, 16:13

Фото: iStock/georgidimitrov70

Российский Комитет Красного Креста собрал свыше 1 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и раненным в «Крокусе». Об этом говорится в Telegram-канале РККК.
В ведомстве отметили, что по первым 33 семьям было принято решение о выделении материальной помощи уже в данный момент. Российский Красный Крест начал выплачивать пострадавшим от 300 до 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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