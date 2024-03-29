В Подольске прошли учения по обнаружению и ликвидации лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза Московской области
Командно-штабные учения прошли вблизи поселка Львовский городском округе Подольск. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В учениях приняли участие работники Подольского лесничества,пожарными и сотрудниками филиала ГАУ МО «Центрлесхоз».
Кроме этого, сотрудники Комлесхоза напоминают, что в случае обнаружения пожара необходимо позвонить на номер экстренных оперативных служб 112 или на прямую линию лесной охраны.
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«Подготовленные костры, согласно сценарию учений, потушили, развернув пожарные рукава и наладив подачу воды, а мелкие очаги возгорания ликвидировали с помощью ранцевых лесных огнетушителей. В течение 15 минут пожар был ликвидирован.Учения прошли успешно, отточена работа по взаимодействию всех сил и средств, задействованных в обнаружении и тушении лесных пожаров», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева