В дмитровском ЖК «Лесной квартал» ввели в эксплуатацию многоэтажный дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Семнадцатиэтажная жилая новостройка в жилом комплексе «Лесной квартал», расположенном на территории Дмитровского городского округа, получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Площадь монолитно-кирпичного дома №39 составляет свыше 25 тысяч квадратных метров, в нём расположено 512 квартир свободной планировки — от трёхкомнатных до студий. Помещения на первом этаже предназначены для коммерческого использования, там будут открыты магазины, кафе и прочее», — говорится в сообщении.В жилом комплексе будет организована парковка, планируется провести озеленение, посеять газоны и установить лавочки и урны. Рядом с ЖК находится супермаркет, торговый центр и центр спорта, а также детский сад.
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Лев Каштанов