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В дмитровском ЖК «Лесной квартал» ввели в эксплуатацию многоэтажный дом

15 апреля 2024, 10:04
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Семнадцатиэтажная жилая новостройка в жилом комплексе «Лесной квартал», расположенном на территории Дмитровского городского округа, получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«Площадь монолитно-кирпичного дома №39 составляет свыше 25 тысяч квадратных метров, в нём расположено 512 квартир свободной планировки — от трёхкомнатных до студий. Помещения на первом этаже предназначены для коммерческого использования, там будут открыты магазины, кафе и прочее», — говорится в сообщении.
В жилом комплексе будет организована парковка, планируется провести озеленение, посеять газоны и установить лавочки и урны. Рядом с ЖК находится супермаркет, торговый центр и центр спорта, а также детский сад.

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В Московской области за сутки зафиксировали половину месячной нормы осадков
15 апреля 2024, 10:46

Фото: Istockphoto / gutaper

В Подмосковье за минувшие сутки выпало около половины климатической нормы осадков для апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Наибольшее количество влаги зафиксировано в Наро-Фоминске – 16 мм. Это эквивалентно половине климатической нормы всего месяца», – написал Тищковец в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что в Москве на опорной метеостанции на ВДНХ за сутки выпало 8 мм осадков – более 20% от месячной нормы. При этом в Бутове зафиксировали 13 мм влаги. Это 35% от всего количества осадков в текущем месяце.

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В День памяти о геноциде советского народа в России проведут спецуроки и кинопоказы
15 апреля 2024, 10:45

Фото: пресс-служба Минобразования МО

День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны проводится в России 19 апреля, в этом году в учебных заведениях состоится посвящённые этому уроки, кроме того, запланированы митинги, тематические экскурсии, кинолектории и многое другое, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.
На Едином уроке «Без срока давности» учащимся покажут презентации и видеофильмы, посвящённые геноциду советского народа немецко-фашистскими захватчиками, а также дадут подробное объяснение понятиям «геноцид» и «нацизм».

По всей стране в этот день будет проводиться различные мемориальные акции, концерты, театральные постановки и кинофестиваль. Запланированы также онлайн-мероприятия, в том числе тематический онлайн-квиз — его разместят в соцсетях общественного движения «Бессмертный полк России», интеллектуальные игры «Экономический геноцид» и «Последний трибунал».

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#великая отечественная война
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#мероприятия
#россия
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Калининградцев, сбежавших с оружием из зоны СВО, повторно приговорили
«Ъ»: Апелляционный суд повторно утвердил приговор сбежавшим с СВО калининградцам
15 апреля 2024, 09:46

Фото: iStock/Sinenkiy

Апелляционный суд отклонил повторное обращение адвоката калининградцев, ранее сбежавших из зоны проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Сторона защиты обвиняемых обратилась в суд с просьбой предоставить дезертирам лично участвовать в рассмотрении их жалоб, однако такой возможности им не предоставили.

Военные покинули зону боевых действий в 2022 году. Под видом гражданских лиц они оставили расположение части. В настоящее время дезертиры находятся в исправительной колонии №13 в поселке Славяновка. Беглецы получили от шести до семи лет колонии строгого режима.

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#суд
#военные
#всу
#сво
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«Известия»: Число внесудебных банкротств выросло в РФ в 5 раз
15 апреля 2024, 07:26

Фото: iStock/gorodenkoff

В России количество внесудебных банкротств возросло в 5 раз в первом квартале 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на проект «Федресурс».
Как пишет газета, в январе — марте этого года внесудебное банкротство запущено в отношении 12,6 тысячи человек. Больше половины дел приходятся на старшее поколение — пенсионеров.

Сам механизм внесудебного банкротства заработал в сентябре 2020 года. По информации «Федресурса», всего запущено 42 тысячи процедур с общей суммой долга более 17 миллиардов рублей. Половина дел уже завершена — россиянам списаны долги на 7,3 миллиарда рублей.

Ранее первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал, что более чем за три года гражданам списали долги на общую сумму в 6,3 миллиарда рублей, в стране были запущены почти 30 тысяч процедур внесудебного банкротства.

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#экономика
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#банкротство
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В России предупредили об опасности использования VPN-сервисов
Депутат Госдумы Немкин раскрыл опасность использования VPN-сервисов
15 апреля 2024, 04:34

Фото: iStock/Prykhodov

Депутат Госдумы Антон Немкин предупредил об опасности VPN-сервисов, передает РИА Новости.
По его словам, использование VPN-сервисов может привести к вовлечению в преступные заговоры, в частности к DDoS-атакам на государственные ресурсы.

Депутат добавил, что программы, устанавливаемые для создания VPN-соединений, всегда могут включать какие-то дополнительные функции.

«Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент», – сказал он.

1 марта в России вступил в силу закон о запрете распространения VPN-сервисов, и Роскомнадзор заявил, что ведомство будет ограничивать доступ к материалам, рекламирующим эти сервисы, чтобы обойти блокировку.

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ФССП потребовала передать часть отеля Four Seasons у Кремля государству
15 апреля 2024, 02:23

Фото: iStock/Michał Chodyra

Мещанский районный суд Москвы наложил ограничения на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля, сообщает РБК.
Временные меры также затронули часть отеля Four Seasons, расположенного в том же здании.

Ограничения связаны с решением от 19 марта. Истцом выступил руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев. Он ходатайствовал о передаче государству движимого и недвижимого имущества партнера банка «Югра» Алексея Хотина. Арест вступил в силу 3 апреля.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего российского производителя АО «Макфа».

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ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий
«Ведомости»: ЛПДР планирует объединиться с Партией дела
15 апреля 2024, 01:56

Фото: iStock/blinow61

После президентских выборов Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) начала переговоры о возможном объединении с Партией дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила газета «Ведомости» на основании информации источники.
По данным издания, проект поддержан руководством ЛДПР, и встреча по объединению с Партией дела может состояться в начале мая. Другой источник рассказал изданию, что на прошлой неделе лидер партии Леонид Слуцкий и его советник Мария Воропаева, не раскрывая названия, сообщили членам партии, что начались переговоры о слиянии ЛДПР с одной из партий. Позже партийцы узнали, что речь идет о Партии дела.

Другой собеседник, близкий к руководству ЛДПР, сообщил, что «действительно обсуждается вопрос об объединении с одной из интересных непарламентских партий». По словам источника в Партии дела, рассматриваются различные варианты продолжения деятельности, поскольку Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о прекращении работы. По словам чиновников, возможно слияние с другими политическими партиями.

Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин рассказал изданию о подготовке к избирательному циклу и переговорах с различными партиями, в том числе парламентскими. Член высшего совета Либерально-демократической партии и депутат Госдумы Владимир Кошелев признался, что никогда не слышал о такой партии. Он заключил, что это была инициатива Слуцкого и что переговоры еще продолжаются, поскольку широко вопрос о слиянии не обсуждался.

В июне прошлого года сообщалось, что Партия роста и «Новые люди» могут объединиться перед выборами, а в 2021 году манифест об объединении подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Прилепин тогда заявил, что целью объединения является усиление влияния левых партий.

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#россия
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Для детей из Белгорода «Синергия Добра» проведет экскурсионную программу по Москве
14 апреля 2024, 18:27

Фото: istockphoto/yulenochekk

Проект «Синергия Добра» проведет 13 и 14 апреля художественный мастер-класс по живописи и организует экскурсионную программу по Москве для детей из Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе лагеря.
В настоящее время в подмосковном ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев» проживает 81 ребёнок из Белгорода. Дети были эвакуированы из-за продолжающихся обстрелов региона со стороны ВСУ.

Детский оздоровительный лагерь располагается в экологически чистом Волоколамском районе Московской области, добавили в пресс-службе.

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#подмосковье
#белгородская область
#экскурсии
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Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
14 апреля 2024, 15:45

Фото: iStock/dragana991

Урну с прахом народного артиста РФ Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.
Церемония захоронения прошла в кругу близких родственников президента Театра сатиры. Могила артиста находится на центральной аллее кладбища, рядом с могилами артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова.

Напомним, Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет 15 марта. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Ранее он неоднократно был госпитализирован с диагнозом стенокардия.

Тело Ширвиндта кремировали. Родственники артиста сообщили, что это было предсмертным желанием покойного. Семья выразила желание, чтобы процедура захоронения прошла только в кругу близких и коллег артиста.

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