В дневных детских лагерях Подмосковья организуют изучение ПДД

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Тематические смены, посвящённые изучению правил дорожного движения, проведут в детских летних лагерях дневного пребывания более чем в 30 округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках летней оздоровительной кампании в дневных детских лагерях будут функционировать тематические смены. Совместить отдых и обучение и повысить уровень знаний дорожной грамоты смогут более четырёх тысяч ребят», — отмечается в сообщении.Кроме того, в период летних каникул инспекторы ДПС будут проводить рейды, направленные на повышение безопасности юных участников дорожного движения. В частности, инспекторы будут обращать внимание на безопасность детей-пешеходов, а также проверят соблюдение правил, направленных на обеспечение безопасности детей-пассажиров.
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Лев Каштанов