Шойгу заметил лицемерие Рютте по отношению к Путину

13 ноября 2025, 12:23

Шойгу: Рютте говорит, что не слушает Путина, но отвечает на его заявления

Марк Рютте (Фото: kremlin.ru)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что якобы «не слушает» президента России Владимира Путина, однако всегда отвечает на его заявления. Это заметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.





Кроме того, политик обратил внимание на то, что европейские чиновники лишились способности к дипломатии.

«Более того, в словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать?» — сказал Шойгу.