Шойгу заметил лицемерие Рютте по отношению к Путину
Шойгу: Рютте говорит, что не слушает Путина, но отвечает на его заявления
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что якобы «не слушает» президента России Владимира Путина, однако всегда отвечает на его заявления. Это заметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.
Кроме того, политик обратил внимание на то, что европейские чиновники лишились способности к дипломатии.
«Более того, в словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать?» — сказал Шойгу.Ранее сообщалось, что Рютте язвительно прокомментировал возможные ядерные испытания со стороны России.