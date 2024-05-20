В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на востоке Парасковиевки под Угледаром

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Советник главы Марьинского района Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные покинули свои позиции в селе Парасковиевка, расположенном в восточной части района рядом с Угледаром в ДНР, передает ТАСС.
Он сообщил, что вооруженные формирования Украины не смогли противостоять артиллерийскому и авиационному удару и бежали с позиций.
По его словам, часть населенного пункта была покинута. Кимаковский добавил, что большая часть погибших украинских военнослужащих осталась на месте боевых действий.
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Артем Кузьмин