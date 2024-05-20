Российские Су-34 ликвидировали командный пункт ВСУ фугасными бомбами

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, удар был нанесен с помощью неуправляемых авиабомб ФАБ-500.
«Летный состав воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ», – уточняется в заявлении.
Ранее захваченный в плен украинский пограничник Андрей Шоланки заявил, что военнослужащие в Харьковской области вынуждены возводить оборонительные сооружения из подручных средств. Он добавил, что все работы ведутся в плохую погоду.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов