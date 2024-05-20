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С помощью FPV-дронов бойцы батальона специального минирования «Феникс» уничтожили более 70 плавательных средств, а также около 250 бойцов десанта ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира батальона с позывным Фокс.
Он рассказал, что работают они на херсонском направлении. Ежедневно минируют противодесантными минами реки.
Военный добавил, что на херсонском направлении со стороны противника работает известное подразделение операторов дронов «Птахи Мадяра». Они пытаются снимать обнаруженные в реках мины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«На нашем счету более 70 единиц лодок и вообще плавсредств, лодки, гидроциклы. И мы минируем также места высадки десанта, то есть по личному составу на том направлении порядка 200-250 человек на нашем счету есть», — рассказал Фокс.
Военный добавил, что на херсонском направлении со стороны противника работает известное подразделение операторов дронов «Птахи Мадяра». Они пытаются снимать обнаруженные в реках мины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова