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Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном

Саперы батальона «Феникс» уничтожили более 70 лодок ВСУ в Херсонской области
20 мая 2024, 09:16
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

С помощью FPV-дронов бойцы батальона специального минирования «Феникс» уничтожили более 70 плавательных средств, а также около 250 бойцов десанта ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира батальона с позывным Фокс.
Он рассказал, что работают они на херсонском направлении. Ежедневно минируют противодесантными минами реки.

«На нашем счету более 70 единиц лодок и вообще плавсредств, лодки, гидроциклы. И мы минируем также места высадки десанта, то есть по личному составу на том направлении порядка 200-250 человек на нашем счету есть», — рассказал Фокс.



Военный добавил, что на херсонском направлении со стороны противника работает известное подразделение операторов дронов «Птахи Мадяра». Они пытаются снимать обнаруженные в реках мины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#реки
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#зеленский
#дрон
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Губернатор Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе
20 мая 2024, 09:56

Фото: istock / DedMityay

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне. Сообщается, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#воздушная тревога
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ПВО ликвидировала семь украинских дронов в двух регионах РФ
Минобороны: ПВО нейтрализовала над Белгородской и Курской областями семь БПЛА
20 мая 2024, 09:06

Фото: iStock/e-crow

ПВО за прошедшую ночь уничтожили 7 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в МО РФ.
«Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области», — заявили в Минобороны РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Россиянину дали 25 лет за планирование поджога военкоматов по заданию «Азова»*
Жителю Новосибирска дали 25 лет за подготовку к диверсиям по заданию «Азова»*
20 мая 2024, 08:37

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов»*, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что поджоги военкоматов он готовил по заданию заказчиков. Бабурин искал исполнителей и выбирал цели. Мотив — устрашения населения и склонение жителей Новосибирской области к отказу от поддержки и участия в СВО.

«Назначить путем частичного сложения наказание в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшихся 20 лет — в колонии строгого режима», — сказал судья.

Российского военного осудили за отказ от участия в спецоперации. Отмечается, что он 13 января 2024 года, находясь на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, он отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#наказание
#сво
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Российского военного осудили за отказ от участия в спецоперации
На Сахалине военного отправили в колонию на 2 года 8 месяцев за отказ от СВО
20 мая 2024, 08:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к лишению свободы сроком на 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима за отказ принимать участие в СВО.
Отмечается, что он 13 января 2024 года, находясь на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, он отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения СВО. Военный обвинен по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа). Приговор может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее жителя Белгородской области, желавшего воевать в рядах украинской армии, приговорили к девяти годам лишения свободы. Согласно решению Второго Западного окружного военного суда Москвы мужчину признали виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании наркотических растений, незаконном изготовлении и хранении наркотиков, а также незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывных устройств.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#приговор
#ук
#сво
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В Раде упрекнули «людей Сырского» в обвале фронта под Очеретино и Харьковом
Безуглая: в обвале фронта под Очеретино и Харьковом виновны люди Сырского
20 мая 2024, 08:16

Депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что в ослаблении обороны ВСУ на различных участках фронта в зоне СВО виновны подчинённые главкома Александра Сырского. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
«Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса», — утверждает Безуглая.

Она также сообщила, что ранее руководить фронтом было поручено генералу Юрию Содолю. Его руководством депутат также оказалась недовольна. Она заявила, что его подчиненные «завалили оборону» Харьковской области и не предотвратили прорыв в районе Очеретино.

Политик возмутилась, что никто из военного командования ВСУ не понес ответственность за провал на фронте.

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#депутат
#сво
#всу
#украина
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ВСУ почти уничтожены на востоке Часова Яра
Группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена
20 мая 2024, 07:53

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Группировка ВСУ на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне. Об этом пишет ТАСС.
«Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника. Кто смог — вышел, остальные уничтожены», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что российские войска заманили ВСУ в ловушку под Часов Яром. Он отметил, что на данном направлении ведутся тяжелые бои. И если Часов Яр падёт, то это полностью уничтожит оборону ВСУ в Донбассе, подчеркнул Меркурис и добавил, что армия России продолжает уверенно двигаться вперед.

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#эксперт
#армия
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#армия россии
#всу
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В США заявили о неспособности обеспечить Украину боеприпасами
Ларри Джонсон: американский ВПК не в состоянии обеспечить Киев ракетами ПВО
20 мая 2024, 07:19

Фото: iStock/e-crow

Америка не может снабдить Украину достаточным количеством средств ПВО. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, изначально Украина просила 10 000 ракет, чтобы отражать удары РФ.

«Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить», — заявил он.
Джонсон отметил, что потенциал сил РФ превосходит военные возможности ВСУ, а также указал на то, что у России есть «множество ходов». Она может увеличить численность армии и нарастить производство оружия, добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать системы ПВО Польши и Румынии для помощи Украине. По словам экс-главы Североатлантического альянса, НАТО может помочь Украине сбивать российские беспилотники и ракеты без отправки войск на Украину. Так страны альянса помогут более эффективно защищать западную часть Украины, в том числе оборонную промышленность страны.

Крым оценит нанесенный украинскими обстрелами ущерб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#производство
#украина
#ракета
#ракеты
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Российские Су-34 ликвидировали командный пункт ВСУ фугасными бомбами
МО РФ: российские Су-34 ликвидировали командный пункт ВСУ фугасными бомбами
20 мая 2024, 05:32

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, удар был нанесен с помощью неуправляемых авиабомб ФАБ-500.
«Летный состав воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ», – уточняется в заявлении.

Ранее захваченный в плен украинский пограничник Андрей Шоланки заявил, что военнослужащие в Харьковской области вынуждены возводить оборонительные сооружения из подручных средств. Он добавил, что все работы ведутся в плохую погоду.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пленный украинский пограничник раскрыл оборону в Харьковской области
20 мая 2024, 05:05

Фото: iStock/Diy1

Захваченный в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал, что военнослужащие в Харьковской области вынуждены возводить оборонительные сооружения из подручных средств. В разговоре с РИА Новости он заявил о низком качестве обороны.
«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было», – пожаловался он.

Шоланки сказал, что пограничники, прибывшие на место происшествия, должны были «откапывать себе норы», чтобы не замерзнуть ночью. Он добавил, что все работы ведутся в плохую погоду. По данным пограничника, в течение нескольких недель солдаты спали в затопленных водой блиндажах.

Ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский несет ответственность за ослабление обороны войск на участках фронта.

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#вс рф
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