ВСУ обстреляли жилые кварталы в окрестностях Луганска

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Украинская сторона обстреляла жилые кварталы посёлка Юбилейных в окрестностях Луганска, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Враг очередной раз обстрелял окрестности Луганска. На этот раз удару подверглись жилые кварталы поселка Юбилейный. Удар был нанесен с использованием западного вооружения», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что из-за поражения на фронте ВСУ наносят удары по домам мирных граждан и объектам гражданской инфраструктуры.
Пасечник также отметил, что на месте украинского обстрела работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. В настоящее время уточняются данные о пострадавших и разрушениях. Ситуация находится под личным контролем главы региона.
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