В Сергиевом Посаде открывают благоустроенный лесопарк «Загорское море»

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Масштабные работы по благоустройству лесопарковой зоны «Загорское море» завершились в Сергиевом Посаде, открытие преображённого общественного пространства состоится в субботу, 6 июля, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Мы завершили основные работы по благоустройству лесопарка «Загорское море». Перед нами стояла задача сделать территорию лесопарка комфортной и безопасной, а также создать условия для отдыха в любое время года, сохранив при этом природу», — отметил глава регионального министерства Михаил Хайкин.Лесопарк «Загорское море» расположен рядом городским озером. В ходе благоустройства там была проведена санитарная очистка леса, кроме того, в лесопарке обустроили пешеходные тропинки, лыжную трассу и подъездную дорогу. Были также созданы зоны отдыха с качелями и площадки для воркаута. На территории лесопарка установили освещение и видеонаблюдение, установили лавочки и урны.
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