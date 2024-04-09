Раменский парк одержал победу на всероссийском конкурсе

Фото: Ирина Моисеева
Раменский городской парк стал победителем всероссийского конкурса-премии «Парки России» в номинации «Парк года. Крупные города», передаёт корреспондент Ирина Моисеева.
О том, по каким критериям оценивались претенденты на конкурсе, рассказала замдиректора Раменского парка Анна Зима.
Она добавила, что большим плюсом Раменского парка стало то, что после проведённой здесь реконструкции территория стала доступной и комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в Раменском городском парке есть спортивное ядро, места для отдыха, детские площадки, концертная площадка «Лира», амфитеатр и центральный шатёр — главное место проведения культурно-массовых мероприятий.
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«Учитывалось общее состояние, благоустройство, его элементы, популярность парка у горожан, его посещаемость, упоминания в СМИ, работа с аудиторией и многое другое», — сказала Зима.
Она добавила, что большим плюсом Раменского парка стало то, что после проведённой здесь реконструкции территория стала доступной и комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в Раменском городском парке есть спортивное ядро, места для отдыха, детские площадки, концертная площадка «Лира», амфитеатр и центральный шатёр — главное место проведения культурно-массовых мероприятий.
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Лев Каштанов