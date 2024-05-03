Покровский парк в Хотькове окрыли после обработки от клещей

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Акарицидную обработку провели в парке Покровский в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, в настоящее время общественная территория вновь открыта для посетителей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Обработка от клещей проводится путём распыления специального средства на траву, кустарники и деревья. На время дезинсекции доступ посетителей в парк ограничивается», — отмечается в сообщении.Акарицидную обработку в парке проводили в первой половине дня. За сутки до проведения работ предупреждение о предстоящей обработке было опубликовано в чате общественного совета округа. На обработанных территориях были установлены информационные таблички.
Ранее сообщалось, что защиты от клещей, которую даёт такая обработка, хватает приблизительно на полтора месяца. После этого обработка будет повторена.
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