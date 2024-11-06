В Долгопрудном капитально отремонтируют детсад «Родничок»

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Двухэтажное здание детского сада №22 «Родничок» планируют капитально отремонтировать в городе Долгопрудный, в настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Здание, расположенное по адресу: Долгопрудный, Октябрьская улица, дом №16а, было построено в 1967 году, его общая площадь составляет более 910 квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.Завершить капремонт детсада планируется в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 119 млн 3 тысячи 960 рублей 61 копейку. Заявки принимаются до 13 ноября.
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