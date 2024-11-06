В Коломне приступили к капитальному ремонту школы №14

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт здания школы №14 начался в Коломне, завершить работы планируется до начала будущего учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик уже вышел на объект, в настоящее время из здания выносят мебель и ведут демонтажные работы», — отмечается в сообщении.Общая площадь школы, расположенной по адресу: улица Шилова, дом №5, составляет свыше трёх тысяч квадратных метров. В ходе капитального ремонта в здании обновят фасад, кровлю, входную группу, внутренние помещения, инженерные коммуникации, заменят всю сантехнику, двери, окна и мебель, модернизируют пищеблок и благоустроят пришкольную территорию.
Все работы должны быть завершены в августе 2025 года.
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