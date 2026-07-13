В Долгопрудном полиция задержала политика Бориса Надеждина*
Политик Борис Надеждин* сообщил о задержании сотрудниками полиции. Он написал об этом в своём блоге.
10 июля Министерство юстиции внесло Надеждина* в реестр иностранных агентов. В ответ на это политик заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью, несмотря на новый статус.
«Пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного», — написал мужчина.На момент выхода этого сообщения Борис Борисович* не уточнял причину доставления в отдел и не сообщал, предъявили ли ему какие-либо официальные обвинения.
Известно, что в феврале 2024 года Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину* в регистрации кандидатом на пост президента России. Причиной отказа послужило то, что комиссия признала недействительными подписи избирателей, которые сторонники политического деятеля собрали в поддержку его выдвижения.