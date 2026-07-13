В Долгопрудном полиция задержала политика Бориса Надеждина*

13 июля 2026, 14:22

Борис Надеждин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Политик Борис Надеждин* сообщил о задержании сотрудниками полиции. Он написал об этом в своём блоге.





10 июля Министерство юстиции внесло Надеждина* в реестр иностранных агентов. В ответ на это политик заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью, несмотря на новый статус.

«Пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного», — написал мужчина.