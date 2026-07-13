«Транслировать успех»: Стало известно, почему звёзды не платят налоги и алименты

13 июля 2026, 13:33

Психолог Наумова: артисты считают налоги и алименты недостойными своего статуса

Фото: Istock/breeze39

Психолог Наталья Наумова назвала главную причину, по которой селебрити задерживают выплаты по налогам и алиментам. Поводом для обсуждения стал долг шоумена Тимура Родригеза бывшей супруге свыше семи миллионов рублей.





В беседе с Общественной Службой Новостей Наумова отметила, что многие артисты ставят себя выше обычных граждан и забывают о едином для всех законе. По её словам, знаменитости считают, что государство должно прощать им долги.

«У звёзд что самое главное? Транслировать успех! А имя успешного человека не может появляться в одном предложении со словами «долг», «алименты» и всем, что с этим связано. Артисты почему-то зачастую забывают, что они тоже обычные люди. Да, многие грешат тем, что забывают заплатить налог; есть и те, кто принципиально не платит налог и надеется на милость государства или фискальных органов», — пояснила эксперт.