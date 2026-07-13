ЕС ввел санкции против VK и юрлица мессенджера «Макс»
Европейский союз ввел санкции против VK и юридического лица мессенджера «Макс». Об этом говорится в соответствующих документах организации.
Уточняется, что под ограничительные меры попало ООО «Коммуникационная платформа». В начале текущего года компания сменила наименование на ООО «Мах».
Представители холдинга утверждают, что ограничения не сказались на функционировании VK и «Макса». Приложения продолжают работать в стандартном режиме для пользователей.
До этого сообщалось, что в «Максе» появился каталог цифровых сервисов Подмосковья. Теперь жители Московской области могут перейти в нужный цифровой сервис через бот в мессенджере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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