В дом на улице Первомайской в Лосино-Петровском вернули водоснабжение

В доме №13 на улице Первомайской в Лосино-Петровском завершили восстановление холодного водоснабжения. Об этом сообщили в управляющей компании МБУ ХТУ.
9 января в подъезде на первом этаже прорвало трубу с холодной водой. А несколькими днями ранее сантехники проводили ремонт после жалоб на незначительную течь. В управляющей компании причиной аварии назвали изношенность коммуникаций.
В УК пояснили, что результате ремонтных работ заменили две трубы холодного водоснабжения, вода подаётся в полном объёме.
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«Авария произошла по стояку холодного водоснабжения. Через 20 минут она была локализована. В 22 часа ремонтные работы завершили и подали воду в квартиры жителей», – рассказал директор управляющей компании Вадим Артамонов.
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Лора Луганская