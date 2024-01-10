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В дом на улице Первомайской в Лосино-Петровском вернули водоснабжение

10 января 2024, 19:00

В доме №13 на улице Первомайской в Лосино-Петровском завершили восстановление холодного водоснабжения. Об этом сообщили в управляющей компании МБУ ХТУ.
9 января в подъезде на первом этаже прорвало трубу с холодной водой. А несколькими днями ранее сантехники проводили ремонт после жалоб на незначительную течь. В управляющей компании причиной аварии назвали изношенность коммуникаций.
«Авария произошла по стояку холодного водоснабжения. Через 20 минут она была локализована. В 22 часа ремонтные работы завершили и подали воду в квартиры жителей», – рассказал директор управляющей компании Вадим Артамонов.

В УК пояснили, что результате ремонтных работ заменили две трубы холодного водоснабжения, вода подаётся в полном объёме.

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Игорь Щёголев посетил международную выставку-форум «Россия»
10 января 2024, 19:41

Фото: Пресс-служба Центрального федерального округа

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, об этом сообщили в пресс-службе Центрального федерального округа.
Щёголев внимательно осмотрел как стенды регионов Центрального федерального округа, так и новых территорий.

Напомним, самая знаменитая выставка 2023 года начала свою работу 4 ноября на ВДНХ. Только за первые три дня работы её посетили 450 000 человек. При этом, за пять дней новогодних каникул «Россию» посмотрели около миллиона человек.

Для реализации столь масштабного проекта задействовали 70 павильонов ВДНХ. В них представлены все 89 регионов Российской Федерации.

Каждый день на выставке проходят порядка 500 различных экскурсий по всем экспозициям.

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#вднх
#россия
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Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки
Песков: Зюганов может ругать кого угодно, в том числе Путина за отсутствие шапки
10 января 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутливой форме ответил журналистам на вопрос, будет ли лидер КПРФ Геннадий Зюганов снова ругаться за отсутствие шапки у лидера РФ Владимира Путина в Анадыре.
Песков отметил, что «Зюганов может ругать кого угодно». Примечательно, что российский лидер во время визита в Анадырь был в теплой куртке с капюшоном, однако на транслируемых кадрах капюшон он так и не надел.

Напомним, ранее Зюганов во время встречи с главой государства в декабре прошлого года сообщил, что выпорол бы того, кто позволил президенту выйти на мороз без шапки.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Российский лидер посетил город Анадырь. Путин неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее.

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«1000 руб. за кг бананов»: Песков ответил, знает ли Путин о стоимости продуктов в Анадыре
Песков: Путин осведомлен о высоких ценах в магазинах в Анадыре
10 января 2024, 18:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не посещал магазины в Анадыре, однако он знает о высоком уровне цен на продукты. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, президент не заходил в магазины, но он знает уровень цен. Ничего сделать нельзя и все завозится», - так Песков ответил на вопрос о том, видел ли Путин, что стоимость бананов в Анадыре составляет около тысячи рублей за килограмм.

Пресс-секретарь президента признал, что цены в магазинах на продукты питания в Анадыре действительно высокие, и сильно превышают среднероссийские.

Напомним, Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Глава государства посетил город Анадырь. Российский лидер неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее. Отмечается, что поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году. Ранее в 2008 году Чукотку посещал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента.

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NBC News: отсидевший 44 года американец получит 25 млн долларов компенсации
10 января 2024, 18:20

Фото: iStock/FOTOKITA

Американец Ронни Лонг получит 25 миллионов долларов компенсации за то, что отсидел в тюрьме более 44 лет по ложному приговору. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что данная компенсация является второй самой крупной компенсацией за ложный приговор в истории. По информации источника, Лонг был приговорен к пожизненному заключению в возрасте 21 года в 1976 году за якобы изнасилование белой женщины.

Приговор отменили в августе 2020 года. Адвокаты заключенного сообщили, что у суда не было никаких вещественных доказательств, указывающих на виновность Лонга.

Ранее сообщалось, что американец, который по ошибке отсидел 27 лет в тюрьме, обратился в суд с требованием возместить ему 50 миллионов долларов за причиненный психологический ущерб. Гражданин США был обвинен в совершении жестокого убийства человека в 1995 году.

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Врач Демьяновская заявила об опасности переизбытка минералки при болезнях почек
10 января 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/Skorpion1

Врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что злоупотребление минералки может быть опасно для людей с болезнями почек и проблемами ЖКТ.
«Избыток минералов, таких как натрий, в минеральной воде может негативно сказаться на функции почек. При острой или хронической почечной недостаточности рекомендуется воздержаться от употребления такой воды. Сильногазированная минеральная вода может усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой кислое содержимое желудка попадает в пищевод. Газы из воды могут провоцировать рефлюкс и усиливать изжогу, боль в верхней части живота и отрыжку. При обострении язвенной болезни минеральную воду не назначают», — пояснила в беседе с Газета.ру Демьяновская.

Она добавила, что некоторые виды минеральной воды не рекомендуются людям с гипертонией.

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В Красногорске до конца года построят семь социальных объектов
10 января 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Несколько новых детсадов, школ и детскую больницу планируется сдать в эксплуатацию в Красногорске в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников, и школу на 825 мест возводят в ЖК «Пятницкие кварталы» у деревни Сабурово городского округа Красногорск. Работы уже вышли на завершающий этап. В эксплуатацию также планируется ввести детские сады в Ильинском тупике и в посёлке Нахабино – каждый из них смогут посещать по 250 ребят», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Нахабине идёт строительство образовательного комплекса для 900 школьников и 150 дошколят. Завершить работы планируется летом.

Ещё один образовательный комплекс возводят в микрорайоне Павшинская Пойма. В комплекс входит школа на 1500 учеников и детский сад на 200 мест. Сдать объект в эксплуатацию должны до начала нового учебного года.

В Красногорске также продолжается возведение Московской детской областной больницы, в масштабном строительстве задействованы более полутора тысяч рабочих. Завершение работ намечено на начало второго квартала текущего года.
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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#жк
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В праздничные дни выявили 6,5 тысяч нарушений содержания территорий в Подмосковье
10 января 2024, 17:49

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

«Умные автомобили» ГУСТ выявили свыше 6,5 тысяч дефектов в содержании в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
В новогодние праздники «умные» автомобили с нейросетевыми камерами промониторили около 610 километров на качество выполнения уборки городских пространств.

«С 30 декабря по 8 января мобильные комплексы направили в работу сотрудникам коммунальных служб 6 561 замечание в содержании. Так как на территории области прошел снегопад, больше всего недочетов было связано с несвоевременной уборкой снежных масс — выявлено 3 тысячи недочетов. Также нейросеть зафиксировала свыше 500 случаев переполненных контейнеров и около 700 вандальных надписей на городских фасадах», — поделилась руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что мониторинг проводился в городских округах Красногорск, Химки, Балашиха, Домодедово и Одинцово.

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Учёные разработали новый материал, который в 10 раз прочнее кевлара
10 января 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Учеными из технического университета города Делфт (Нидерланды) разработан новый сверхпрочный материал. Он обладает пределом текучести в 10 раз большим, чем у известного своей прочностью кевлара.
Кроме того, этот новый материал обладает идеальными механическими свойствами для изоляции электронных чипов, передаёт издание Advanced Materials. Это означает, что сфера его применения может быть очень широкой: от вычислительной техники и технологий зеленой энергетики до высокопроизводительных биомедицинских устройств.

Материал изготавливается с применением нанотехнологий на основе аморфного карбида кремния (a-SiC). Такие материалы обладают высокой механической прочностью и универсальностью. Практически, благодаря своей аморфной структуре, они обладают значительными преимуществами по сравнению с кристаллическими материалами, такими, например, как алмаз. Авторы разработки полагают, что новый материал позволит, в частности, создавать микрочипы с доселе невиданными технологическими возможностями.

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#университет
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Дорожники привели в порядок остановки в пяти округах Подмосковья
10 января 2024, 17:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановки общественного транспорта в пяти городских округах Московской области привели в порядок сотрудники Мосавтодора в январе, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
«Работы были проведены в деревне Беляниново округа Мытищи — там заменили остекление остановочного павильона. На остановке на Центральной улице в Черноголовке заменили крепление урны, остановки на Пятницком шоссе в Солнечногорске очистили от граффити и нелегальных рекламных объявлений», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы провели на Остановке на Октябрьском проспекте в Люберцах и на улице Стекольникова в Подольске.

Обследования объектов дорожной сети в Московской области проводятся регулярно, неполадки устраняются. Особое внимание дорожники уделяют работе светофоров, состоянию ограблений и дорожных знаков.

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