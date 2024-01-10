В Королёве специалисты ликвидируют последствия аварии в микрорайоне Юбилейный.

Фото: Роман Савельев
«На ремонт потребуется около суток»: специалисты ликвидируют последствия аварии в микрорайоне Юбилейный в Королёве. Об этом сообщил корреспондент.
Авария произошла 10 декабря в 6 утра на электростанции, на балансе которой находятся многоквартирные дома в микрорайоне Юбилейный. Также в домах №4 на улице Маяковского и №12 на Ленинской улице отключили отопление.
В настоящий момент специалисты ответственных служб устраняют поломки.
Стоит отметить, что в ходе диагностики специалисты выявили участок кабеля, на котором произошел разрыв. В данный момент идут работы, которые займут в общей сложности сутки.
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В настоящий момент специалисты ответственных служб устраняют поломки.
«В квартирах с каждым часом всё холоднее. К тому же, ещё и отключили электричество. У нас нет возможности обогреть своё жилище. Ответственный за эту ситуацию сказал, что вскоре будут доставлены три дизельных генератора. К ним в течение дня подключат дома, чтобы жители могли пережить эту аварию», – поделилась одна из жительниц дома №4 на улице Маяковского.
Стоит отметить, что в ходе диагностики специалисты выявили участок кабеля, на котором произошел разрыв. В данный момент идут работы, которые займут в общей сложности сутки.
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Мира Полтева