В Химках более 200 жилых домов остались без отопления и горячей воды

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Подача тепла и горячей воды прекратилась более чем в 200 жилых домов в подмосковных Химках из-за аварии на распределительной тепловой сети, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Отопления лишились 215 многоквартирных домов в микрорайоне Новогорск-Планерная. Авария затронула жилые дома на улицах Дружбы, Бабакина, Машинцева, 9 Мая, Молодёжная, Молодёжный проезд, проспект Мельникова, Нагорное шоссе, улица Марии Рубцовой, Куркинское шоссе, Парковая, Лавочкина, Панфилова, Строителей и Родионова», — говорится в сообщении.Кроме того, без тепла остались восемь школ, 17 детсадов, четыре поликлиники и больница. Восстановить отопление и подачу горячей воды планируется до конца дня.
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