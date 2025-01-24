В домах Балашихи заменят более 20 лифтов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Более 20 лифтов заменят в восьми многоквартирных домах в Балашихе по подмосковной программе капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области.
«В домах установят 24 лифта российского и белорусского производства, что исключает сбой поставок комплектующих. Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, двери дополнительно оснащены «умными датчиками». Лифты отличаются тихим ходом, кабины антивандальные, а для освещения используются энергосберегающие светодиодные лампы», — говорится в сообщении.Всего в Московской области в 2025 году планируется заменить 376 лифтов в 136 многоквартирных домах.
Читайте также:
В Подмосковье по заявкам жителей в праздники отремонтировали более 240 лифтов
Рабочий чуть не лишился головы при ремонте лифта в московской многоэтажке
В многоэтажках Подмосковья с начала года заменили более 500 лифтов
Лев Каштанов