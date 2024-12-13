В многоэтажках Подмосковья с начала года заменили более 500 лифтов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Свыше 500 новых лифтов установили в жилых домах Московской области с начала текущего года в рамках реализации программы по капитальному ремонту, работы по обновлению лифтового оборудования будут продолжены, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«С начала запуска программы капитального ремонта в Подмосковье с 2014 года заменено 13,6 тыс. лифтов. Обновлены все подъёмники, отработавшие свой нормативный срок в 25 лет. В 2025 году в рамках программы запланирована замена еще 354 лифтов», — глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.Новые лифты отличаются рядом существенных преимуществ: у них плавный и бесшумный ход, высокая точность совмещения пола лифта с площадкой этажа и антивандальные кабины со светодиодным освещением, отличающимся экономичностью и долговечностью.
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Лев Каштанов