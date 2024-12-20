Рабочий чуть не лишился головы при ремонте лифта в московской многоэтажке

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Рабочий чуть не остался без головы, когда ремонтировал лифт в многоэтажном доме в Москве, пишет Shot.
По данным издания, рабочий занимался ремонтом лифта в одном из домов на улице Самокатной в Лефортове. Однако в какой-то момент двери лифта закрылись, зажав голову мужчины, после чего кабина поехала вверх, подняв ремонтника на метр от земли.
Мимо проходил житель дома, он подхватил мужчину за ноги и удерживал его до прибытия спасателей. Рабочего спасли и отправили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент начался с просьбы пострадавшей, Евгении, надеть намордник на собаку. Хозяйка просьбу проигнорировала.
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Мимо проходил житель дома, он подхватил мужчину за ноги и удерживал его до прибытия спасателей. Рабочего спасли и отправили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент начался с просьбы пострадавшей, Евгении, надеть намордник на собаку. Хозяйка просьбу проигнорировала.
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Элина Позднякова