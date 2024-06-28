В домах Подмосковья привели в порядок более 2 тыс. камер мусоропровода

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Более чем в двух тысячах подъездов многоквартирных домов Московской области привели в нормативное санитарное состояние камеры мусоропровода, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«По вопросам приведения в порядок мусорных камер от жителей поступило более 2 тысяч заявок. Все они были исполнены работниками управляющих компаний в установленные сроки», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в мусоропровод запрещено выбрасывать крупногабаритный мусор, выливать жидкости и бросать окурки, а отходы следует предварительно упаковать в пакет или другую тару.
Отмечается, что на устранение неисправностей мусоропровода у управляющей компании есть одни сутки.
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Лев Каштанов