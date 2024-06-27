Более чем в 300 домах Подмосковья отремонтировали пожарную сигнализацию

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Работу пожарной сигнализации восстановили более чем в 300 многоквартирных домах Московской области управляющие компании, сообщает пресс-служба регионального Минчистоты.
«Управляющая компания должна следить за состоянием системы пожарной сигнализации, своевременно устранять выявленные неисправности и проводить профилактические работы по ее обслуживанию. Это позволяет поддерживать систему в работоспособном состоянии», — отметил зампред правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области Владислав Мурашов.В министерстве напомнили, что при выявлении неполадок в работе пожарной сигнализации жильцы многоквартирных домов могут подать заявку в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу региона через онлайн-портал.
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Лев Каштанов