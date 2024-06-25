В Подмосковье устранили более 900 перебоев в подаче электричества в дома

Фото: Istockphoto / A stockphoto
Управляющие организации Московской области устранили более 900 нарушений в подаче электроэнергии в многоквартирные дома. Работы контролировали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Перебои могут возникать из-за неисправностей в электросетях, резкого роста потребления, износа оборудования в многоквартирном доме или аварийной ситуации. Согласно жилищному законодательству, отключение электричества не должно превышать двух часов, если есть два независимых источника питания. Отсутствие электроснабжения до суток допускается, если нет резервного источника», – пояснили в министерстве.Если нарушено электроснабжение, нужно отключить все электроприборы от сети, выключить освещение, сообщить об отключении электроэнергии в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на портале ЕДС МО.
Для оперативного решения вопросов жители Подмосковья могут позвонить по номеру 122*4.
Читайте также:
В более чем 750 многоквартирных домах Подмосковья проверили балконы
Жителям Московской области предложили получать бонусы за сдачу вторсырья
В Подмосковье подписали соглашение о рациональном обращении с отходами
Лора Луганская