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В Подмосковье устранили более 900 перебоев в подаче электричества в дома

25 июня 2024, 19:11
Фото: Istockphoto / A stockphoto

Фото: Istockphoto / A stockphoto

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Управляющие организации Московской области устранили более 900 нарушений в подаче электроэнергии в многоквартирные дома. Работы контролировали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Перебои могут возникать из-за неисправностей в электросетях, резкого роста потребления, износа оборудования в многоквартирном доме или аварийной ситуации. Согласно жилищному законодательству, отключение электричества не должно превышать двух часов, если есть два независимых источника питания. Отсутствие электроснабжения до суток допускается, если нет резервного источника», – пояснили в министерстве.
Если нарушено электроснабжение, нужно отключить все электроприборы от сети, выключить освещение, сообщить об отключении электроэнергии в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на портале ЕДС МО.



Для оперативного решения вопросов жители Подмосковья могут позвонить по номеру 122*4.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#электричество
#управляющая компания
В Москве пройдет акция «Еду правильно»
25 июня 2024, 18:44

Фото: istockphoto/BartekSzewczyk

Директор «Центра Добрых дел» Сабина Цветкова организует для жителей столицы акцию «Еду правильно», она пройдет в Восточном округе.
Как сообщает «Национальная лента новостей», акция направлена на повышение осведомленности людей о том, как безопасно пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Москвичи увидят какими увлекательными, а главное, безопасными могут быть поездки в так называемых «медленных зонах». Конечно же, речь идет о скверах и парках, где отдыхают семьи с детьми, подростки и пенсионеры.

Волонтеры «Центра Добрых дел» раздадут людям памятки, как при пользовании СИМ обезопасить себя и близких.

Безопасность при использовании СИМ исключительно важна для всех. Благодаря акции «Еду правильно» москвичи будут более информированными о правилах безопасности во время движения, а также станут более ответственно относиться к СИМ. По словам Сабины Цветковой, нужно создавать культуру безопасного пользования самокатами и велосипедами. Самокат является экологичным видом транспорта, но представляет угрозу для всех, если им управляет неопытный водитель.

Руководитель «Центра Добрых дел» уверена, что Восточный округ станет примером и лидером по безопасности использования СИМ в общественных местах.

«Поэтому акция «Еду правильно» еще один шаг на пути к безопасному управлению СИМ. Восточный округ — отличная площадка, где в ближайшее время будут введены дополнительные «медленные» зоны», – сказала Цветкова.

Акция «Еду правильно» пройдет в четверг, 27 июня, в 12:00 на Сокольнической площади.

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#новости
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Мастер-класс по правилам дорожного движения провели в Подмосковье
25 июня 2024, 17:58

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье внедрили интерактивный метод обучения, который помогает стать настоящим знатоком ПДД. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Подмосковная система контроля БДД «МВС Груп», Госавтоинспекция и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» организовали для детей творческий мастер-класс «Рисуем дорожный знак». Мероприятие прошло в дошкольном отделении Аэрокосмического лицея.

«Главная задача транспортных и образовательных ведомств при поддержке бизнеса и общественных организаций - сохранить человеческие жизни. В проектах по пропаганде БДД среди самых маленьких мы применяем современные форматы подачи сложной информации. В вопросах безопасности важно быть с детьми на одной волне - и это уже не тренд, а традиция. Уверенна, что внедрение интерактивных игровых практик в изучение ПДД будет способствовать повышению культуры поведения в дорожно-транспортной среде и снижению аварий с участием детей», — поделилась представитель РОО «СБДД» Ольга Попова.

Госавтоинспекция рассказала о правилах перехода дороги и использования светоотражающих элементов. Волонтеры «МВС Груп» вручили детям браслеты и раскраски, которые можно скачать на сайте Минтранса Подмосковья.

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#дороги
#пдд
#волонтеры
#госавтоинспекция
#дети
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Глава Истры Витушева проконтролировала качество электроснабжение муниципалитета
25 июня 2024, 17:56

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Татьяна Витушева провела совместный рабочий выезд с сотрудниками Истринского производственного отделения АО «Мособлэнерго». Об этом глава городского округа Истра сообщила в своём телеграм-канале.
«Муниципалитет динамично развивается: строятся объекты социальной инфраструктуры, растут производства, требующие больших мощностей. Важно, чтобы электроснабжение всех потребителей было не просто бесперебойным, а отвечающим всем их запросам. Сегодня на балансе Истринского отделения «Мособлэнерго» – 1,5 тыс. км. наземных и подземных линий электропередачи, почти 500 подстанций и распределительных пунктов. В этом году предприятие планирует ремонт ЛЭП и нескольких подстанций», – написала Витушева.
По её словам, всего в списке – 50 объектов, ещё два десятка модернизируют по программе повышения надёжности Мособлэнерго. Работы должны завершить к сентябрю.
«В рамках рабочего выезда посетила трансформаторную распределительную подстанцию на улице Юбилейной в Истре. Там только что завершилась полная модернизация оборудования. Это важный объект, снабжающий электричеством нескольких городских улиц, жилые и социально-значимые объекты, а это тысячи абонентов», – рассказала глава муниципалитета.
Она добавила, что энергетики должны учитывать запросы потребителей. Это важно не только для улучшения качества жизни, но и для развития экономики, здравоохранения и других сфер.

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#истра
#татьяна витушева
#энергетика
#электричество
#электроэнергия
#подмосковье
#московская область
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Самолет с Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан
Flightradar: Ассанж летит на Сайпан, где ожидают его освобождения
25 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/frentusha

Самолет с Джулианом Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан. Об это сообщает Flightradar.
Уточняется, что после заседания суда основателя Wikileaks, как ожидается, отпустят на свободу.

Ранее сообщалось, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Примечательно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с американской прокуратурой, что позволит ему выйти на свободу после 5 лет заключения.

Напомним, Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.

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#сша
#военные
#документы
#сделки
#информация
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Минэкологии предостерегает жителей региона от вреда неправильной подкормки птиц
25 июня 2024, 17:45

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Жителей Подмосковья предупредили о последствиях неправильной подкормки пернатых. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Специалисты предупреждают, что в период продолжительной жары и цветения водоёмов хлеб может быть опасен для жизни птиц.

Во время жары многие водоёмы в регионе начинают зацветать. В процессе деятельности цианобактерий, или «сине-зелёных водорослей», вода окрашивается в ярко-зелёный цвет. После отмирания и перегнивания водорослей в этом процессе задействуется кислород водоёма, что может привести к его кислородному голоданию и гибели водной фауны.

«Из-за цветения водорослей страдают не только рыбы, но и водоплавающие птицы, которые кормятся в воде. Хлеб в такой ситуации лишь усугубляет проблему. В тёплой воде он быстрее киснет и покрывается плесенью, пропитываясь вредными веществами, образующимися в результате разложения водорослей. Зачастую это и является причиной гибели пернатых. Утки получают пищевое отравление из-за бактерий, которые выводят из строя их пищеварительную систему», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министерство экологии и природопользования реализует проект по внедрению вендингового оборудования для кормления животных в городских парках. Автоматы уже установлены в парках городских округов Химки, Балашиха, Красногорск, Богородский, Домодедово, Кашира, Истра, Клин, Королев, Котельники, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Павловский Посад, Реутов, Сергиев Посад, Солнечногорск, Щелково.

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#отравление
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#хлеб
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#утки
#тихон фирсов
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Студентка университета МВД из Шатуры встретилась с президентом
25 июня 2024, 17:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Ирина Трушина из Шатуры стала участницей встречи с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Президент встретился в Георгиевском зале Кремлёвского дворца с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений.
«На мероприятие были приглашены более 600 молодых офицеров, которые с отличием окончили ведомственные вузы. На престижное мероприятие девушка попала не случайно. Слушатель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Трушина показала блестящие результаты в учёбе и проявила талант к научно-исследовательской работе», – говорится в сообщении.
Как рассказала Ирина, наукой она занялась на третьем курсе университета. Она начала проводить исследовательские работы в области права, писать статьи, которые публиковались в профессиональных изданиях и в сборниках. В 2022 году Трушину признали лучшим курсантом системы МВД и наградили премией министра внутренних дел страны.

Впереди у Ирины – ещё одно ответственное событие. 6 июля на Красной площади выпускникам Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя вручат дипломы об окончании вуза и погоны лейтенанта полиции. Сейчас слушатели готовятся к строевому смотру, который пройдёт на главной площади страны.

Затем Ирину вновь ждёт учёба. Она готовится к поступлению в адъюнктуру своего университета. Экзамены запланированы на сентябрь.

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#шатура
#студенты
#президент
#владимир путин
#подмосковье
#московская область
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В Пушкинском округе продолжается капремонт поликлиники
25 июня 2024, 17:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкино продолжается капитальный ремонт поликлиники №1. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В медучреждении по плану проводится замена всех инженерных сетей и лифтов, ремонт и перепланировка. Поликлинику не закрыли для посещения, часть сотрудников переехала в другие подразделения.

«Это очень важное событие — одновременный капитальный ремонт двух крупнейших поликлиник нашего округа: поликлиники № 1 в Пушкино и поликлиники № 9 в Ивантеевке. К сожалению, на время ремонта пациентам придётся столкнуться с временными неудобствами. Дело в том, что у нас нет отдельных площадей, чтобы полностью отселить туда наши подразделения. Поэтому мы будем ремонтировать здания по частям, по половине каждого. Пока в одной половине будут идти работы, в другой продолжат работать врачи.Мы просим вас с пониманием отнестись к этой ситуации. Но, я надеюсь, она будет компенсирована обновлёнными зданиями, в которых будет удобно и врачам, и пациентам», — поделился главный врач Пушкинской клинической больницы Владимир Мануйлов.

Капитальный ремонт в поликлинике №1 продлится до конца 2026 года.

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#врачи
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#пушкино
#капитальный ремонт
#больницы
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В Воскресенске отремонтируют Москворецкую гимназию
25 июня 2024, 17:13

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание Москворецкой гимназии, расположенное на улице Ломоносова в городе Воскресенск, планируют капитально планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт здания гимназии и обеспечить поставку всего оборудования, необходимого для функционирования этого учебного заведения», — говорится в сообщении.
Трёхэтажное здание общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров было построено в 1972 году. Завершение капитального ремонта запланировано на 2025 года.

Начальная цена лота составляет 428 миллионов 726 тысяч 788 рублей. Заявки принимаются до 27 июня.

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#воскресенск
#капитальный ремонт
#гимназия
#капремонт
#торги
#комитет по конкуретной политике мо
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Мужчина продал мусор и заработал шесть миллионов рублей
Мужчина из Австралии заработал состояние на сборе и продаже мусора
25 июня 2024, 17:05

Фото: iStock/Rawpixel

Мужчина из Австралии стал собирать мусор и заработал состояние. Об этом информирует NBC Los Angeles.
30-летний Леонардо Урбано житель Австралии заработал порядка 100 тысяч австралийских долларов за год на сборе и продаже вещей, которые он нашел среди мусора. Уточняется, что власти Австралии два раза в год дают возможность гражданам бесплатно избавиться от крупногабаритного мусора, по этой причине в определенные дни в разных районах появляются бесхозные предметы.

Согласно информации источника, ежедневно мужчина искал на улицах такой мусор. По его словам, лучший улов всегда был в тех районах, где живут богатые люди, ведь зачастую они избавляются от хороших вещей из-за покупки новых.

За год австралиец нашел 50 телевизоров, 30 холодильников, более 20 стиральных машин, 50 единиц компьютерной техники и даже деньги.

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