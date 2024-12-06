В Домодедове ищут подрядчика для ремонта плотины на реке Сушка

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Плотину на реке Сушка в деревне Красное городского округа Домодедово планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать плотину пруда №2 на ручье без названия — притоке реки Сушки в домодедовской деревне Красное. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 145 миллионов 505 тысяч рублей. Заявки принимаются до 16 декабря. Работы будут финансироваться из областного и окружного бюджетов.
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