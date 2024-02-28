В Домодедове измученная живодёрами овчарка ищет новых хозяев

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Анастасия Сараева
В Домодедове ищут будущих хозяев для измученного живодёром пса Джека. В июле прошлого года неравнодушная жительница города Людмила Длугина нашла щенка овчарки на разделительной полосе Каширского шоссе.
После пяти операций пса вакцинировали и выдали ветеринарный паспорт. Долгое время он проходил полный курс лечения в стационаре Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Предположительный возраст Джека – год.
На лечение Джека жители собрали более 200 тысяч рублей, и сбор продолжается. Впереди у него – последний приём, на котором сделают рентген и посмотрят, как срослись кости.
Проблем с питанием нет: щенок ест мясные каши, овощи и фрукты, сухой корм. Сейчас обучается дисциплине на тренировочной площадке.
Помочь Джеку и узнать информацию у представителя Марии Кузьминой можно по телефону +7 (906) 047-87-63.
Читайте также:
Освобождённая в Томилине собака обрела новых хозяев
Что делать, если собака боится снега? – советы кинологов
Почему собака дёргается во сне и что делать? – советы кинологов
«Несмотря на юный возраст, он пережил много боли и предательства. Бывшие хозяева били пса, мы нашли его с удушающей верёвкой на шее. Сейчас он здоров, вакцинирован, имеет ветеринарный паспорт и готов переехать к любящим хозяевам», – рассказала Кузьмина.
Проблем с питанием нет: щенок ест мясные каши, овощи и фрукты, сухой корм. Сейчас обучается дисциплине на тренировочной площадке.
Помочь Джеку и узнать информацию у представителя Марии Кузьминой можно по телефону +7 (906) 047-87-63.
Читайте также:
Освобождённая в Томилине собака обрела новых хозяев
Что делать, если собака боится снега? – советы кинологов
Почему собака дёргается во сне и что делать? – советы кинологов
Лора Луганская