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В Домодедове измученная живодёрами овчарка ищет новых хозяев

28 февраля 2024, 11:27
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Анастасия Сараева

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Анастасия Сараева

В Домодедове ищут будущих хозяев для измученного живодёром пса Джека. В июле прошлого года неравнодушная жительница города Людмила Длугина нашла щенка овчарки на разделительной полосе Каширского шоссе.
После пяти операций пса вакцинировали и выдали ветеринарный паспорт. Долгое время он проходил полный курс лечения в стационаре Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Предположительный возраст Джека – год.
«Несмотря на юный возраст, он пережил много боли и предательства. Бывшие хозяева били пса, мы нашли его с удушающей верёвкой на шее. Сейчас он здоров, вакцинирован, имеет ветеринарный паспорт и готов переехать к любящим хозяевам», – рассказала Кузьмина.

На лечение Джека жители собрали более 200 тысяч рублей, и сбор продолжается. Впереди у него – последний приём, на котором сделают рентген и посмотрят, как срослись кости.

Проблем с питанием нет: щенок ест мясные каши, овощи и фрукты, сухой корм. Сейчас обучается дисциплине на тренировочной площадке.

Помочь Джеку и узнать информацию у представителя Марии Кузьминой можно по телефону +7 (906) 047-87-63.

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#домодедово
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Операторы подмосковной Системы-112 с начала года приняли более 2 млн обращений
28 февраля 2024, 11:46

Фото: РЦОВ 112

Более двух миллионов обращений приняли и обработали операторы Системы-112 Московской области за неполные два месяца с начала 2024 года, большинство вызовов адресовались скорой помощи, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов (РЦОВ) 112.
«Чаще всего в экстренную службу обращались, чтобы вызвать скорую помощь, полицию и службу газа. При этом более 230 тысяч вызовов с начала года были справочными, они касались работы скорой, ЖКХ ГИБДД, и прочего», — отмечается в сообщении.
Самым востребованным способом обращения стал телефонный звонок: по телефону в Систему-112 обратились 1,9 млн раз, включая бессимочные вызовы. Смс-сообщений с начала года было отправлено около двух тысяч, а через оборудование «Эра-ГЛОНАСС» за помощью обратились свыше полутора тысяч человек.

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#система 112
#скорая помощь
#московская область
#подмосковье
#обращения
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«Надо освятить»: как продюсер умирал в клинике хирурга Хайдарова и кто за это ответит
Хайдаров опроверг слухи о смерти Гаврилова в его клинике
28 февраля 2024, 11:45

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скоропостижно скончался после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Кто виновен в смерти предпринимателя, и почему телеведущая Лера Кудрявцева призвала хирурга обратиться к священникам, читайте в материале «Радио 1».

Продюсер Петр Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова


Бизнесмен Гаврилов делал операцию по резекции желудка в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. По информации телеграм-канала «Mash», врачи провели процедуру по уменьшению желудка 17 февраля. Через три дня Гаврилов стал жаловаться на ухудшение состояния: боль в груди и затрудненное дыхание. От госпитализации продюсер отказался. В скором времени он впал в кому и умер. Предварительной причиной смерти названо заражение крови после хирургического вмешательства.

Кто виноват в смерти бизнесмена Гаврилова


Родственники Гаврилова винят в произошедшем врачей клиники Хайдарова. Они намерены добиваться наказания звездного врача. Знаменитая визажистка Гоар Аветисян, которая была близкой подругой продюсера, сообщила, что потрясена известием о смерти Гаврилова и выразила надежду на то, что все виновные в его гибели будут наказаны.

«Пусть все, кто причастны, понесут наказание. Дай Бог сил его семье все пережить!» — заявила Аветисян.


Лера Кудрявцева призвала освятить клинику Хайдарова


Телеведущая Лера Кудрявцева посоветовала Хайдарову освятить клинику, так как она часто оказывается в центре скандала.

«Клинику Хайдарова освятить надо», — призвала Кудрявцева.

Она также напомнила о том, как в прошлом году певицы Слава и Любовь Успенская объявили себя жертвами звездного пластического хирурга.

Хирург Хайдаров отверг свою причастность к смерти Гаврилова


Администрация клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова отказалась комментировать обвинения в смерти продюсера. Представители медицинского учреждения сообщили, что за все время существования клиники в ней не было операций с летальным исходом. Они также отметили, что готовы предоставить все необходимые сведения в рамках закона.

Тимур Хайдаров, в свою очередь, заявил, что вовсе не оперировал Гаврилова.

«Я такие операции не выполняю, и отношения к этим операциям я не имею. В нашей клинике никто не умирал», — заявил Хайдаров в беседе с 5-tv.ru.

Адвокат хирурга также подтвердил, что операцию проводил другой врач. Кроме того, по словам правозащитника, Гаврилов решился на еще одну операцию, которую сделал в другой клинике, что и могло привести к смерти.

«Как мне стало известно, Тимур Хайдаров не имеет никакого отношения к смерти бизнесмена. Операцию проводил другой хирург, не Тимур. Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию» — заявил правозащитник.

Обвинения в адрес Хайдарова


Звездный хирург Тимур Хайдаров не раз оказывался в центре скандала. В некачественно оказанных услугах его прежде обвиняли певицы Слава и Любовь Успенская.

Кроме того, сотрудники Росздравнадзора провели проверки в клиниках, связанных с хирургом, и выявили ряд нарушений, об этом прежде сообщал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По информации портала, врачу может грозить штраф и приостановка деятельности.

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Медведев прибыл на прощание с главой Верховного суда Лебедевым
28 февраля 2024, 11:44

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Колонный зал Дома Союзов, где проходит прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что в возрасте 80 лет 23 февраля скончался Вячеслав Лебедев. С 1989 года он занимал пост председателя Верховного суда РСФСР, а с 1991 года был председателем Верховного суда России.

Церемония прощания с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Почётный караул несёт службу во время церемонии. Лебедева похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что на прощание с Лебедевым прибыл президент России Владимир Путин.

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Глава Дубны Тихомиров вручил благодарности сотрудникам энергетического цеха
28 февраля 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава округа Максим Тихомиров поблагодарил местных энергетиков за их помощь в ликвидации аварий на объектах теплое- и энергоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В период сильных январских холодов сотрудники АО «Энерготен» предотвратили аварийные ситуации в Дубне, а также помогали в ликвидации последствия аварий на объектах теплое- и энергоснабжения в соседних округах.

«Сегодня вручил благодарности от Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева сотрудникам энергетического цеха №14 АО «Энерготен», Алексею Валентиновичу Струнникову, Владимиру Анатольевичу Матвиенко и Алексею Александровичу Баржину. Спасибо за оказанную помощь! Вы оперативно помогли людям, которые оказались в беде. Благодаря вашей слаженной работе, максимально в короткие сроки в соседних округах было восстановлено тепло!», — поделился Максим Тихомиров.

Кроме этого, в этом году в Дубне начнут проектировать дополнительный котел для левобережной котельной.

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#энергетика
#подмосковье
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В Твери бойцовская собака напала на девочку
28 февраля 2024, 11:10

Фото: iStick/Milan Krasula

В Заволжском районе Твери бойцовская собака кинулась на ребёнка. У девочки на руках была собака маленького размера. Видео нападения животного появилось в паблике «Осторожно: Тверь».
Как рассказали свидетели, девочка со своей маленькой собачкой шла по тротуару неподалеку от школы №53. Навстречу ей вышел мужчина с собакой бойцовской породы. Проходя мимо него, ребёнок взял своего питомца на руки. Хозяин большого пса хотел его придержать, но животное резко рванулось и тут же набросилось на щенка и его владелицу.

И ребёнок, и маленькая собака получили травмы. На помощь кинулась молодая девушка. Она спросила мужчину, почему его пёс гуляет без намордника, но тот только ухмыльнулся и быстро увёл свою собаку с места происшествия.

После того, как видео появилось в сети, Следственный комитет России по Тверской области и прокуратура начали проверку информации о нападении собаки на ребёнка. Девочке вызвали скорую помощь.Мужчину разыскивают.

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В Подмосковье стартует приём заявок на участие в конкурсе «Семья года»
28 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» начнётся в Московской области 4 апреля, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Всероссийский конкурс «Семья года» уже стал доброй традицией. Ежегодно активное участие в конкурсе принимают около ста наших семей, занимая призовые места», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Золотая семья», «Молодая семья» и «Сельская семья». Конкурс направлен на распространение положительного семейного опыта и повышение престижа семейных ценностей.

Заявки на участие будут приниматься до 14 апреля включительно. Желающим подать заявку следует обратится в администрацию своего городского округа или позвонить по номеру 122, добавочный 6.

Более подробная информация о конкурсе размещена сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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#подмосковье
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Александр Бастрыкин: Закон о конфискации имущества снизит количество фейков о Вооружённых Силах России
28 февраля 2024, 10:42

Фото: iStock/artisteer

Вступивший в силу 25 февраля федеральный закон предусматривает конфискацию имущества лиц, признанных виновными в распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ) или в публичных призывах к подрывной деятельности против государства (ст. 280.4 УК РФ). Об этом пишет ТАСС.
По мнению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, такое нововведение будет способствовать снижению числа подобных правонарушений и сокращению манипуляций лживыми новостями.

Кроме конфискации, осуждённым за распространение фейков также будут лишать специальных званий, воинских или почетных наград и государственных наград. Аналогичные санкции предусмотрены за дискредитацию российской армии, призывы к экстремизму, посягательства на территориальную целостность России и прочие преступления, угрожающие безопасности государства.

Внедрение таких мер направлено на борьбу с распространением заведомо ложной информации и противодействием попыткам дестабилизации ситуации в стране. Ожидается, что жёсткие наказания послужат сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей закона. Эксперты также отмечают, что новый закон соответствует международной практике борьбы с распространением ложных сведений и призывов к антигосударственной деятельности. Подобные меры предпринимаются во многих странах мира, в том числе в США, Великобритании и Германии.

14 февраля закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подписал глава государства Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил в своем Telegram-канале, что «каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества».
#закон
#наказание
#фейки
#вс рф
#имущество
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Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым
28 февраля 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом Союзов в Москве на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Передает РИА Новости.
Церемония прощания с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Во время церемонии службу несет почетный караул. Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.

Напомним, 23 февраля в Москве на 81 году жизни скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Отмечается, что в последние дни он находился в больнице.

Напомним, Лебедев был назначен председателем Верховного суда РФ 25 сентября 2019 года Советом Федерации сроком на шесть лет. До этого он уже назначался на эту должность в 1999, 2007 и в 2012 годах. С 1989 по 1991 он был председателем Верховного суда РСФСР.

Ранее, 6 февраля, пресс-служба Кремля сообщала, что Лебедев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили меры по гуманизации законодательства и правоприменительной практики, а также использование современных цифровых технологий в работе судов.

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#дома
#рф
#служба
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В Подмосковье модернизируют систему контроля за перемещением строительного мусора
28 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Минэкологии совместно с ГК «Урбантех» планирует усовершенствовать систему контроля за перемещением строительного мусора. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов «ОССиГ-контроль» в Подмосковье модернизируют в 2024 году.

«Мы ежегодно повышаем степень автоматизации процесса вынесения постановлений об административных наказаниях. Это существенно облегчает работу наших сотрудников и повышает эффективность борьбы с нелегальной транспортировкой отходов и незаконными свалками. — В этом году мы планируем еще больше усилить работу в этом направлении» — поделился министр Минэкологии Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что за 2023 год было увеличили число камер и добавили модуль «полный-пустой кузов» для более качественного определения потенциальных мест сброса мусора.

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