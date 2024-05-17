В Домодедове построили детский сад на 300 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, построили на территории жилого комплекса «Прибрежный парк» в городском округе Домодедово, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажного здания составляет 4,6 тыс. квадратных метров, там расположено 12 групповых, включающих в себя помещение для игр, спальню, столовую и санузел. Кроме того, в здании есть своя кухня, медпункт и кабинеты логопеда и психолога. При входе оборудована колясочная», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установлено 12 детских игровых площадок с теневыми навесами и две спортплощадки под открытым небом. Кроме того, проведено озеленение.
Детский сад был построен за счёт внебюджетных источников финансирования — в рамках договора о комплексном развитии территории.
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