В Домодедове построили детский сад на 300 мест

Минувшим вечером в СМИ появилась информация о том, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники из-за сбежавшей 19-летней Лии Заурбековой. Девушка сбежала от родителей и уже будучи в отделении полиции записала видео, на котором сообщила, что боится покидать здание. О том, где сейчас находится девушка и что ей угрожало, расскажет редакция «Радио 1».