Врачи МОЦОМД сделали операцию новорождённому ребенку с кишечной непроходимостью

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В Московский областной центр охраны материнства и детства был доставлен новорождённый мальчик, который систематически срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи утверждают, что такая аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения. Это обусловлено тем, что из-за частой рвоты ребёнок теряет жидкость и электролиты. Кроме того, существует вероятность попадания рвотных масс в дыхательные пути, что может привести к тяжёлой форме пневмонии, плохо поддающейся лечению.
В настоящее время ребёнок выписан из больницы и находится дома, полностью оправившись от болезни. Он питается и развивается в соответствии с возрастом.
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«При данной патологии накладывается анастомоз — кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через 3 миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития», — сообщил заведующий отделением хирургии новорожденных, к.м.н. Михаил Рехвиашвили.
В настоящее время ребёнок выписан из больницы и находится дома, полностью оправившись от болезни. Он питается и развивается в соответствии с возрастом.
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Дайана Хусинова