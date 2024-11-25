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Врачи МОЦОМД сделали операцию новорождённому ребенку с кишечной непроходимостью

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

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В Московский областной центр охраны материнства и детства был доставлен новорождённый мальчик, который систематически срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи утверждают, что такая аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения. Это обусловлено тем, что из-за частой рвоты ребёнок теряет жидкость и электролиты. Кроме того, существует вероятность попадания рвотных масс в дыхательные пути, что может привести к тяжёлой форме пневмонии, плохо поддающейся лечению.

«При данной патологии накладывается анастомоз — кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через 3 миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития», — сообщил заведующий отделением хирургии новорожденных, к.м.н. Михаил Рехвиашвили.


В настоящее время ребёнок выписан из больницы и находится дома, полностью оправившись от болезни. Он питается и развивается в соответствии с возрастом.

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#минздрав мо
#подмосковье
В Подмосковье 30 ноября проведут бесплатный онкоскрининг для жителей
25 ноября 2024, 13:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 30 ноября, пройти бесплатный онкоскрининг в рамках этого мероприятия смогут все желающие, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона проходят регулярно – каждую последнюю субботу месяца», — сказал и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Женщинам в Центрах онкопомощи будут проводить маммографию/УЗИ молочных желез, а также цитологическое исследование шейки матки, мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, будут проводиться исследования новообразований кожи, рентген- и КТ-исследования.

День открытых дверей будет проходить с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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#минздрав мо
#онкология
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#день открытых дверей
#московская область
#подмосковье
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В ДКЦ имени Рошаля поступила 16-летняя девушка с инсультом
25 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto / ThitareeSarmkasat

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля была доставлена 16-летняя девушка с симптомами геморрагического инсульта. Обследование показало, что причиной кровоизлияния в мозг стал разрыв сосуда из-за артериовенозной мальформации сосудов головного мозга, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такая патология характеризуется переплетением вен и артерий малого диаметра, образуя «сосудистый клубок», в котором произошёл разрыв сосуда. Такая аномалия опасна повреждением и нарушением работы клеток мозга, а также может привести к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения.

«Артериовенозная мальформация лечится методом эмболизации — введением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру тонким катетером с ювелирной точностью. В Подмосковье ребенку такая операция была проведена впервые», — сообщил заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Михаил Комиссаров.
На сегодняшний день пациентка выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.

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#подмосковье
#врачи
#операция
#лечение
#больницы
#рошаль
#минздрав мо
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Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий медуниверситета в Иванове
25 ноября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов и заведующий женской консультацией Алексей Бунаков в составе делегации Московской области приняли участие в ярмарке вакансий, организованной для студентов Ивановского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Представители Каширской больницы рассказали студентам о ключевых аспектах работы в этом медучреждении, а также о мерах поддержки, которые получают там молодые специалисты, причём не только при трудоустройстве, но и в ходе профессионального развития», — говорится в сообщении.
В частности, студентам сообщили о ежемесячных дополнительных выплатах в течение трёх первых дет работы, о компенсации за аренду жилья, а также рассказали о таких программах, как «Земский доктор» и «Социальная ипотека».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#здравоохранение
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Сотрудники МОККВД прошли обучение по предотвращению внутрибольничных инфекций
25 ноября 2024, 11:08

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В рамках Недели борьбы с антимикробной резистентностью особое внимание уделяется проблеме внутрибольничных инфекций. Важными аспектами решения этой проблемы являются контроль микроорганизмов, находящихся в медицинских учреждениях, и предотвращение их распространения среди медицинского персонала и пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Бактерии, обитающие в больницах и часто взаимодействующие с антибиотиками, становятся устойчивыми к ним, что может привести к возникновению различных заболеваний, плохо поддающихся лечению существующими препаратами.

В ноябре 2024 года специалисты Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера прошли специализированное обучение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского. Курс был направлен на предотвращение внутрибольничных инфекций и изучение других аспектов антимикробной терапии.

«Полученные знания уже применяются на практике в нашем учреждении. Это включает в себя более тщательный контроль за назначением антибиотиков, соблюдение строгих протоколов дезинфекции и стерилизации, а также повышение информированности пациентов о мерах профилактики инфекционных заболеваний», — сообщил заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
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Как вызвать скорую помощь: какие документы иметь при себе, когда приедут, могут ли отказать
23 ноября 2024, 15:20

Фото:iStock/DarthArt

Несчастный случай или проблемы со здоровьем могут настигнуть в самый неожиданный момент. Скорая медицинская помощь доступна бесплатно всем в любое время. В материале «Радио 1» расскажем о том, как вызвать скорую помощь, что говорить диспетчеру и как действовать, если она не приехала.

Как вызвать скорую с мобильного телефона


Всем известно, что номер скорой — «03», только вот дозвониться на него получится только с городского телефона или таксофона. Для связи с экстренными службами по сотовому телефону необходимо набирать трёхзначный номер. Чтобы связаться с диспетчером скорой помощи, необходимо набрать номер «103». Также вызвать скорую с мобильного можно и по единому номеру службы спасения «112». Экстренные вызовы можно совершать бесплатно с номеров любых операторов, даже если на счете нет средств или в телефоне отсутствует SIM-карта. Если устройство не имеет сигнала, звонок все равно будет выполнен.

На какие вызовы приедет скорая помощь


Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011, скорая медицинская помощь обязана прибыть к любому человеку, который находится на территории России и нуждается в срочном медицинском вмешательстве. Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н, разделяет скорую медицинскую помощь на два вида: экстренную (при состояниях представляющих угрозу жизни пациента) и неотложную (при состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента).
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На какие вызовы приедет реанимация

Фото:iStock/Evgenii Mitroshin

При поступлении вызова скорой в экстренной форме на место направляется ближайшая свободная общепрофильная бригада или специализированная, в том числе реанимационная выездная бригада скорой медицинской помощи. Экстренным вызов будет классифицирован в случае, если диспетчеру поступит информация о внезапном остром заболевании или состоянии представляющем угрозу жизни пациента, в том числе о нарушении сознания, дыхания, кровообращения, травмах любой этиологии, отравлениях, ранениях (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов), термических и химических ожогах, родах или угрозе прерывания беременности.

На какие вызовы приедет неотложка


В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме. Неотложными считаются заболевания и состояния, требующие срочного медицинского вмешательства, без явных признаков угрозы жизни, а также констатация смерти (за исключением часов работы поликлиник).

В каком случае скорая не приедет


Фото:iStock/vadimguzhva

Сотрудники скрой помощи не обязаны выезжать к пациентам, нуждающимся в амбулаторно-поликлинической помощи. Иными словами, скорая не консультирует и не назначает лечение на дому. Также скорая помощь не занимается транспортировкой пациентов до стационара в случаях плановых госпитализаций, не привозит лекарства домой, не выводит из состояния алкогольного опьянения и не забирает бездомных и пьяных с улицы, если те не нуждаются в медицинской помощи в стационаре. Кроме того, сотрудники скорой медицинской помощи не оказывают стоматологические услуги и не выполняют процедуры, назначенные врачом поликлиники.

Какие документы должны быть у пациента при вызове скорой

Фото:iStock/yuliasverdlova
Скорая медицинская помощь оказывается всем вне зависимости от наличия у пациента документов. Однако, если обстоятельства позволяют и документы находятся рядом с человеком, нуждающимся в помощи, необходимо подготовить и показать медицинским работникам паспорт, полис обязательного медицинского страхования и документы, касающиеся здоровья пациента.

Как быстро приедет скорая помощь


Время ожидания скорой медицинской помощи регламентировано Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 № 2497 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно программе госгарантий, время доезда бригад скорой медицинской помощи при состояниях угрожающих жизни (экстренные вызовы) составляет 20 минут, а при состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента (экстренные вызовы) — до 2 часов.

Что говорить диспетчеру при вызове скорой помощи


Фото:iStock/fizkes

Чтобы обеспечить максимально быстрое и правильное оформление вызова, необходимо четко и точно отвечать на все вопросы диспетчера скорой.

Опишите, что произошло. В первой фразе укажите причину вызова скорой помощи, например: «боль в груди», «ДТП, травма головы», «болит живот», «судороги». Точно расскажите о жалобах пациента и видимых симптомах его состояния.

Сообщите пол, возраст, ФИО пациента. Если этих данных нет, необходимо сообщить приблизительную информацию. Если это ДТП, важно указать количество пострадавших и описать полученные ими травмы.

Укажите правильный адрес вызова, включая населенный пункт, район, улицу, номер дома и квартиры, подъезд и этаж. Обязательно откройте шлагбаум и двери в подъезд (если домофон не работает). Не забудьте убрать домашних животных.

Если точное местонахождение пациента затруднительно определить (например, он находится на трассе, на остановке или во дворе), сообщите диспетчеру о доступных путях подъезда и назовите ориентиры. По возможности постарайтесь встретить бригаду и сопроводить ее к пациенту.

Уточните, кто именно делает вызов (вы себе вызываете бригаду или ваш родственник является пациентом, вы являетесь свидетелем происшествия или звоните по просьбе кого-то другого). Также укажите номер телефона, с которого осуществляется звонок.

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Что делать, если больному стало лучше, а скорая уже едет


Вызов скорой помощи можно отменить звонком по тому же номеру, по которому ее вызывали. Но каждый случай вызова индивидуален и порой облегчение состояния не всегда хороший симптом. Не следует отменять вызов скорой помощи, если речь идет о лежачем пациенте с тяжелым заболеванием. Даже если после ухудшения, из-за которого была вызвана бригада, его состояние стало заметно лучше, это может быть признаком предсмертного состояния. В таких случаях лучше, чтобы медицинские специалисты дали свою оценку.

Вызов можно отменить, если вы ошиблись с предварительным диагнозом. Например, при разделке мяса был почти «отрезан» палец, но пока машина ехала, кровь остановилась и видно, что порез не глубокий.

Что делать, если скорая не приехала

Фото:iStock/Pheelings Media

В соответствии Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медицинская помощь оказывается медицинской организацией безотлагательно и бесплатно. Отказ в её оказании не допускается.

Иногда вызов скорой помощи может быть перенаправлен в поликлинику по месту жительства пациента. В таком случае участковый врач-терапевт или другой работник службы неотложной медицинской помощи поликлиники должен посетить пациента в тот же день. Перенаправление вызова возможно только в том случае, если диспетчер скорой на основании полученной информации пришел к однозначному выводу о том, что пациенту не требуется экстренная медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает.

Если бригада СМП не прибыла по вызову, который не был отменен или перенаправлен, имеет смысл обратиться с жалобой в региональное министерство (департамент) здравоохранения. Это поможет привлечь к ответственности виновных лиц и решить проблему с оказанием скорой медицинской помощи в данном регионе РФ.

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Раменские врачи спасли пенсионерку с раковой опухолью желудка
22 ноября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

75-летнюю женщину со злокачественной опухолью желудка спасли врачи Рамкой больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Женщина поступила в больницу в критическом состоянии из-за внутреннего кровотечения. Остановить кровотечение врачи смогли при помощи эндоскопической операции. А обследование показало, что причиной кровотечения стала разросшаяся в желудке опухоль, о которой пациентка не знала.

«Клинически такие опухоли никак себя не проявляют, обнаружить их можно только методом диагностики. Компьютерная томография показала, что никаких прорастаний — метастаз — у опухоли нет, после чего было принято решение провести операцию по удалению новообразования с сохранением самого органа», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.
Он добавил, что операция проводилась с помощью видеоэндоскопа.

«Мы убрали опухоль размером более трёх сантиметров. – выполнили циркулярный разрез вокруг опухоли и отслоили ее в подслизистом слое, не нарушив целостности стенки желудка. Трудоёмкая операция длилась полтора часа», — отметил Сергей Яшков.
Гистология извлечённых тканей показала, что опухоль злокачественная. Женщину выписали под наблюдение районного онколога. Спустя полгода после операции ей провели контрольную гастроскопию и выявили рецидив опухоли желудка.

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#врачи
#медицина
#онкология
#раменский городской округ
#раменское
#здравоохранение
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Нарколог Холдин объяснил, чем грозит сочетание антибиотиков с алкоголем
22 ноября 2024, 11:16

Фото: istockphoto.com/bbstudio_aad

При приёме антибиотиков пациентам строго запрещается употреблять алкоголь. О том, с чем связан этот запрет, а также какие последствия угрожают его нарушителям, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате возможен вариант, что человек пропьёт курс антибиотиков, а лечебного эффекта не получит», — сказал Виталий Холдин.
Он также предупредил, что алкоголь может обострить побочные эффекты от антибиотиков. Кроме того, повышается риск возникновения аллергической реакции на препарат. В этом случае придётся подбирать другое лекарство для борьбы с болезнью.

Виталий Холдин также напомнил, что при лечении антибиотиками необходимо строго соблюдать дозировку лекарства и время его приёма.

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#минздрав мо
#нарколог
#антибиотики
#алкоголь
#лечение
#здравоохранение
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Врачи каширской больницы провели выездной осмотр жителей деревни Руново
22 ноября 2024, 10:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В деревне Большое Руново состоялся выездной приём медицинской бригады Каширской больницы. В местном фельдшерско-акушерском пункте работали кардиолог, уролог и терапевт, а также использовался передвижной флюорограф для проведения диагностики состояния лёгких, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Выездные приемы — это наш способ обеспечить медицинскую помощь даже в самых удаленных уголках округа. Мы стремимся выявлять проблемы со здоровьем на ранних стадиях и предоставлять качественное лечение всем жителям», — подчеркнул заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
Во время визита кардиолог обследовал 12 пациентов, уролог осмотрел 10 человек, а терапевт — 14. Флюорографию сделали 17 местных жителей.

Кроме того, в рамках приёма была проведена диспансеризация взрослых, которую прошли 7 человек.

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Врач Комиссарова назвала основные симптомы аллергии на животных
Врач Комиссарова назвала симптомами аллергии на животных чихание и зуд
21 ноября 2024, 20:36

Фото: iStock/photographer

Аллерголог-иммунолог Ольга Комиссарова заявила, что аллергия на животных может проявиться при непосредственном контакте или даже при нахождении в одном помещении с питомцем в виде чихания, зуда, слезотечения, заложенности носа и даже кожной сыпи.
«Признаки аллергии могут проявиться не сразу, а лишь спустя время после появления в доме животного. Нередко аллергены переносятся на одежде и волосах владельцев и могут попадать в другие помещения. Заподозрить аллергию можно, если симптомы появляются после контакта с животным и ослабевают вне этого окружения», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Комиссарова.

А ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц уточнил, что аллергия на животных, в частности на собак может возникать не только на шерсть.

«Аллергия может быть на слюну, запах, отмерший эпителий, на какие-то выделения, которые у собаки тоже присутствуют. Даже прикосновение к игольчатой шерсти у собак может вызвать аллергию. Существуют породы, которые позиционируют как антиаллергенные — это некоторые пудели, голые собаки. Но аллергия может проявиться на что угодно, даже после чиха собаки может проявиться аллергия», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.

Ранее «Радио 1» сообщало, как проявляется аллергия на собак, какие могут быть осложнения и как с ними бороться.

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