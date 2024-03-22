В Домодедове построят кластер ИЖС «Максимиха» на 6,5 тыс домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В городском округе Домодедово появится новый кластер индивидуального жилищного строительства «Максимиха». Его концепцию одобрил Градостроительный совет Московской области, сообщили в Минжилполитики региона.
«Группа «Самолёт» возведёт на территории площадью 668 га 6 тыс. 585 индивидуальных жилых домов с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Дома будут строить по договорам долевого участия и предавать под ключ – с отделкой и подключением к центральным коммуникациям. Завершить реализацию проекта планируют в 2032 году», – говорится в сообщении.Новый загородный кластер будет представлять собой огороженную благоустроенную территорию в едином архитектурным стиле, с внутренней транспортной сетью, пешеходными и велосипедными дорожками, собственной управляющей компанией и круглосуточной охраной.
Читайте также:
Новый детский сад построят в Ленинском городском округе
В Ступино построят предприятие по изготовлению инновационных систем отопления
В Ленинском округе построят четырёхэтажный паркинг с автомойкой и магазинами
Лора Луганская