В Домодедове проведут капитальный ремонт плотины

В современном мире дети начинают пользоваться телефонами, ноутбуками, планшетами с раннего возраста. И порой они лучше взрослых владеют всеми навыками поиска контента. Однако это часто отрицательно сказывается на учебе и восприятии мира. По словам психологов, зачастую бесполезный развлекательный контент провоцирует стресс и снижение когнитивных способностей.