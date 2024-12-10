В Домодедове проведут капитальный ремонт плотины

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальной отремонтировать плотину собираются в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово, подряд на проведение работ уже выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать плотину на безымянном ручье в домодедовском микрорайоне Востряково. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 9 миллионов 542 тысячи 980 рублей 69 копеек. Заявки принимаются до 17 декабря. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Домодедово.
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Лев Каштанов