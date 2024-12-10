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В Домодедове проведут капитальный ремонт плотины

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Капитальной отремонтировать плотину собираются в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово, подряд на проведение работ уже выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.


«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать плотину на безымянном ручье в домодедовском микрорайоне Востряково. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 9 миллионов 542 тысячи 980 рублей 69 копеек. Заявки принимаются до 17 декабря. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Домодедово.

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Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «ТопБЛОГ»
10 декабря 2024, 11:08

Фото: пресс-служба конкурса «ТопБЛОГ»

Двое представителей Московской области — Константин Барковец и Егор Ржанов — вошли в число победителей четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба конкурса.
«Блогер Егор Ржанов стал победителем в спецноминации «Наука и образование», теперь он получит возможность принять участие в еженедельном научно-познавательном альманахе «Черные дыры. Белые пятна» на федеральном телеканале. А Константин Барковец занял втрое место в спецноминации «Медиа и маркетинг», его награда составляет 150 тысяч рублей на продвижение своего блога», — говорится в сообщении.
Кроме того, представительница Подмосковья Мария Клокова получила спецприз в номинации «Медиа и маркетинг».

Всего на участие в четвёртом сезоне конкурса «ТопБЛОГ» было подано около 15 тысяч заявок из всех регионов России и из 17 других стран.

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#московская область
#подмосковье
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«Это табу»: Нейропсихолог сообщила, сколько по времени детям безопасно находиться в сети
Нейропсихолог Максименко: детям до 6−7 лет нельзя быть в сети более 15 минут
10 декабря 2024, 11:05

Фото: iStock/ojos de hojalata

В современном мире дети начинают пользоваться телефонами, ноутбуками, планшетами с раннего возраста. И порой они лучше взрослых владеют всеми навыками поиска контента. Однако это часто отрицательно сказывается на учебе и восприятии мира. По словам психологов, зачастую бесполезный развлекательный контент провоцирует стресс и снижение когнитивных способностей.
Клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко в беседе с «Радио 1» сообщила, что мозг является носителем ограниченного количества информации, и если вкладывать в него «грязный» и бесполезный контент, то для чего-то полезного места не останется.

«Например, ребенку, который начинает смотреть в 4−5 лет разнообразные видеоролики, не хватает времени и ресурсов усваивать полезную информацию в настоящей и дальнейшем», — сказала эксперт.

Нейропсихолог отметила, что родитель должен контролировать потребляемый ребенком контент и тщательно следить за временем, проведенным в сети.

«Нужно, чтобы ребенок прислушивался к ограничениям: есть контент 18 , надо соблюдать эти рекомендации, потому что у детей не сформирована нервная система. Я против того, чтобы дети до 6−7 лет потребляли больше, чем 10−15 минут в день цифрового контента. Это однозначное табу, потому что больше ребёнку не нужно», — подчеркнула собеседница.

По ее словам, тяжело контролировать приходящую информацию в современных реалиях, когда технологии, казалось бы, заполонили собой все пространство. Однако последствия этого бесконтрольного поглощения бесполезного контента могут привести к так называемому «разложению мозга».

«Надо следить за подрастающим поколением, самостоятельно они не могут отфильтровывать и соразмерять полученную полезную и бесполезную информацию, а это может нанести вред», — завершила разговор собеседница.

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#здоровье
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Загруженность подмосковных дорог утром 10 декабря составила пять баллов
10 декабря 2024, 09:58

Фото: iStock/ojos de hojalata

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 10 декабря, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало около 871 тысячи машин, что на два процента меше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В подольском ЖК «Бородино» поставили на кадастр 20-этажный жилой дом
10 декабря 2024, 09:47

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двадцатиэтажную новостройку со 152 квартирами, построенную в жилом комплексе «Бородино» в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности на свою недвижимость, зарегистрироваться там, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и осуществлять прочие юридические действия», — отметили в министерстве.
Общая площадь нового дома составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. Вход сделан по принципу безбарьерной среды. На территории рядом с домом оборудованы спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.

Всего в ЖК «Бородино» сейчас построено девять жилых домов, а также школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 140 мест.

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#кадастр
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На строительстве школы в ЖК «Резиденция Сколково» начались кровельные работы
10 декабря 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, считанную на 750 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, о ходе работ сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте приступили к кровельным работам. Параллельно продолжается возведение наружных и внутренних стен и перегородок. Выполнен пристенный дренаж по всему периметру здания. А в будущем году строители приступят к монтажу светопрозрачных конструкцией», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что строительство ведётся в соответствии с установленным графиком.

Согласно проекту, общая площадь школы с тремя надземными и одним подземным техническим этажом составляет свыше 12,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрено 46 универсальных и специализированных классов, а также помещения для продлёнки.

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#строительство
#школа
#минжилполитики мо
#одинцовский городской округ
#одинцово
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Около 530 тыс. жителей Московской области стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»
10 декабря 2024, 09:24

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На семинаре-совещании представителей государственных жилищных инспекций, посвящённом развитию мобильного приложения «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ, состоялась церемония награждения за активное продвижение приложения «Госуслуги Дом», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Госуслуги. Дом» — это цифровая платформа для решения жилищно-коммунальных вопросов собственниками квартир в многоквартирных домах. Одно из преимуществ приложения — интеграция с порталом ГИС ЖКХ.

В 2024 году Московская область стала лидером в номинации «Привлечение пользователей», поскольку наибольшее количество граждан среди всех регионов использовало сервис для решения вопросов, связанных с управлением многоквартирными домами.
«Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В 2024 году около 530 тысяч человек стали пользователями сервиса.

Наиболее востребованные функции приложения включают:

  • оплату различных жилищно-коммунальных услуг;
  • получение информации о запланированных работах и аварийных ситуациях в доме;
  • голосование по общим вопросам, касающимся дома;
  • передачу данных со всех счётчиков.
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#подмосковье
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В Подмосковье в День Героев Отечества провели около 200 мероприятий
10 декабря 2024, 09:19

Фото: пресс-служба МИСК МО

Около 200 патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, провели в Подмосковье, памятная дата отмечается 9 декабря, сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«По всему Подмосковью прошло около 200 патриотических мероприятий, в которых активное участие приняли свыше 18 тысяч молодых ребят. (…) Мы не только отдаем дань памяти нашим героическим предкам, но и благодарим всех современных героев, которые сейчас сражаются в зоне СВО», — сказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества, прошли во всех округах Московской области: возложения цветов к памятникам, патриотические концерты, спортивные турниры, кинопоказы, встречи с ветеранами и военнослужащими, сбор помощи для бойцов СВО и пр. Кроме того, в Общественной палате Московской области состоялась встреча по вопросам поддержи участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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#подмосковье
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В Москве открываются катки
Сергей Собянин: Катки открываются во всех районах Москвы
10 декабря 2024, 08:19

Фото: iStock/Igor Bostanika

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске катков во всех районах столицы. Традиционно первыми открылись катки с искусственным льдом, в то время как катки с натуральным льдом ожидают стабильной зимней погоды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Самый большой каток города уже работает на ВДНХ, расположенный между павильонами №1 и №58. В этом сезоне мэр отметил появление новых локаций, включая шоу-зону, фуд-корт и арт-объекты.

На главной площади Северного речного вокзала открылся бесплатный каток, где посетители могут не только покататься, но и принять участие в мастер-классах с фигуристами и насладиться живой музыкой.

Помимо этого, в 11 столичных парках будут работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Катки уже доступны в парках «Сокольники», «Ходынское поле» и саду «Эрмитаж». В саду имени Баумана, помимо традиционных развлечений, можно будет посмотреть советские фильмы.

Недавно появилась информация о лучших катках в Подмосковье, которые стоит посетить этой зимой. Более подробную информацию вы можете найти в нашем материале.

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#мэр
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В Москве состоялась торжественная церемония вручения «‎Премии Рунета 2024»
Собянин: 15 столичных проектов стали лауреатами «‎Премии Рунета 2024»
10 декабря 2024, 08:01

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

В Третьяковской галерее в Москве прошла торжественная церемония вручения «‎Премии Рунета 2024». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о награждении 15 столичных проектов, которые внесли значительный вклад в развитие цифровых технологий и улучшение городской инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Среди лауреатов премии оказались такие проекты, как мобильное приложение «Мой id», система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), инвестиционная карта Москвы, а также московский инновационный кластер и платформа «МосМедИИ». Также отмечены благотворительная акция на платформе «Миллион призов», форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», киноплатформа Москино и особая экономическая зона «Технополис Москва».

Кроме того, проект «Лето в Москве», геймифицированная экскурсия по «МетаВДНХ» с певцом Ваней Дмитриенко и AR-объекты в приложении «Узнай Москву» также были удостоены наград.

Специальную номинацию «30 лет домену.ru» получила инициатива «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета», которая включает мультимедийную выставку в павильоне «Умный город» и экспозицию на Манежной площади. Специальный диплом был вручён проекту столичного департамента транспорта — карте «Тройка», приуроченной к юбилею Рунета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Беговой на улице Правды скоро появится учебный корпус на 400 мест с учетом школьных и дошкольных. В Бескудниково строят детский сад на 350 мест.

До этого он сообщил, что в Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.

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