В Электростали работу котельной «Восточная» контролирует МОС АВС

Специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» уже проверили температурный режим в домах и работу котельной «Восточная», которая находится в Электростали.





Уточняется, что сейчас в котельной работают, в общей сложности, три котла. Температура теплоносителя на выходе из объекта составляет 77,6 градусов по шкале Цельсия. При этом на теплообменники котельной подается пар от котельной Машиностроительного завода.

Эксперты МОС АВС уже проинспектировали температуру в жилых помещениях домов, которые находятся на улицах Корнеева, Мичурина, Захарченко и Спортивной. Она составила от 16,5 до 23,2 градусов по шкале Цельсия при температуре батарей отопления от 26,4 до 61,3 градусов по шкале Цельсия.