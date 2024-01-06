В Электростали работу котельной «Восточная» контролирует МОС АВС

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Уточняется, что сейчас в котельной работают, в общей сложности, три котла. Температура теплоносителя на выходе из объекта составляет 77,6 градусов по шкале Цельсия. При этом на теплообменники котельной подается пар от котельной Машиностроительного завода.
Эксперты МОС АВС уже проинспектировали температуру в жилых помещениях домов, которые находятся на улицах Корнеева, Мичурина, Захарченко и Спортивной. Она составила от 16,5 до 23,2 градусов по шкале Цельсия при температуре батарей отопления от 26,4 до 61,3 градусов по шкале Цельсия.Читайте также:
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