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В Домодедове снесли аварийную постройку у ж/д станции

04 марта 2024, 14:59
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенную одноэтажную постройку, находившуюся в аварийном состоянии, снесли на территории городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Здание вспомогательного назначения было расположено у железнодорожной станции Ленинская Павелецкого направления РЖД, его общая площадь составляла около 50 квадратных метров. Здание долгое время не использовалось и пришло в полное запустение. Многие элементы постройки были разрушены, прилегающая территория замусорена. Постройку признали подлежащей сносу», — говорится в сообщении.
В настоящее время здание снесено, строительный мусор вывезли и утилизировали. Решение о том, как в дальнейшем использовать освободившийся участок, ещё не принято.

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#снос
#здание
#мособлархитектура
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Подмосковье ведет активную подготовку к предстоящим паводкам
04 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области городские округа начали активную подготовку к предстоящим весенним паводкам.
С приходом весны все городские округа Московской области начали подготовку к предстоящим паводкам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в регионе в этом году выпало рекордное количество снега и есть вероятность подтопления. В ходе встречи с главами городских округов были предложены наиболее эффективные мероприятия по предотвращению подтопления во время паводков.

«На сегодняшний день высота снежного покрова составляет 75 см, при норме 25 см и запас воды в снеге 127 мм. Весеннее половодье ожидается выше нормы, а вскрытие льда — во второй половине марта. В первую очередь будет проводиться контроль на выходе из берегов больших и малых рек, возможные затопления/подтопления СНТ и ДНТ, а также подтопление дорог. Для их предотвращения мы проводим в первую очередь установку и замену вешек в городских округах для мониторинга контроля воды», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также отметил, что важным мероприятием является обследование гидротехнических сооружений.

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#подмосковье
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Четыре из пяти новых нацпроектов запустят в России в 2025 году
Голикова: новые нацпроекты запустят в РФ в 2025 году
04 марта 2024, 15:03

Фото: сайт Кремля

Новые национальные проекты запустят в России с января следующего года, при этом проект «Молодежь России» запустят уже в текущем году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на выставке «Россия».
«Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году», — заявила Голикова.

Она пояснила, что проект «Молодежь России» станет инструментом реализации новой стратегии молодежной политики.

По словам Голиковой, нацпроект «Молодежь России» начнут реализовывать уже во второй половине текущего года. При этом остальные проекты, озвученные президентом России Владимиром Путиным, сейчас так или иначе уже реализуются во всех сферах, однако запустят их в 2025 году.

Напомним, Путин в рамках своего послания Федеральному собранию анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: «Молодежь России», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», и «Экономика данных».

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#экономика
#семья
#молодёжь
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#проект
#проекты
#кадры
#путин
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В Подмосковье приёмным родителям перечислили увеличенную ежегодную выплату
04 марта 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ежегодное пособие на приёмных детей, которое выплачивают в Московской области, уже перечислили получателям, сумма пособия в этом году выросла и составила около 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей. С прошлого года размер выплаты увеличился на 2,8 тыс. рублей, так что на каждого ребёнка было перечислено по 44 806 рублей», — уточнила глава министерства Людмила Болатаева.
Выплата проактивная, заявлений для её получения писать не надо. Деньги на счёт опекуна переводятся автоматически, о факте начисления приходит СМС-оповещение.

Единовременную выплату можно потратить на игрушки, одежду, канцтовары и прочие вещи для комфорта ребёнка. Кроме того, эти деньги могут быть использованы на оплату жизненно важных услуг.

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#выплаты
#приёмные родители
#опека
#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье подготовили более 300 резервных пунктов для голосования
04 марта 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

320 передвижных и стационарных резервных пунктов для голосования на выборах президента Российской Федерации подготовили в Московской области на случай различных внештатных ситуаций, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Подготовка резервных пунктов для голосования является частью комплекса мероприятий по обеспечению безопасности избирателей и правопорядка в ходе голосования», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках обеспечения правопорядка все участковые избирательные комиссии будут оборудованы металлодетекторами: из них 75% — стационарными рамками, 25% — переносными. На всех избирательных участках будет работать система видеофиксации, кроме того, камеры «Безопасного региона» будут отслеживать ситуацию и на территориях, прилегающих к избирательным участкам.

На каждом участке для голосования будет дежурить полиция, а сейчас в регионе проводятся совместные учения правоохранителей и членов УИК по отработке действий в случае террористической угрозы.

Выборы президента РФ состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей они будут проводиться ​в течение трёх дней — 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#президент
#безопасность
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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Психолог Еронина рассказала, как найти идеальное хобби для ребёнка
04 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Психолог, АСТ-терапевт центра детской диагностики талантов «Leoni» Анастасия Еронина рассказала в беседе с RuNews24, как подобрать для ребёнка идеальное хобби.
Залогом успешного выбора занятия является совпадение интересов ребёнка с его способностями. Чтобы их выявить, недостаточно простого общения. Важно, чтобы ребёнок рассказал о своих предпочтениях, но их необходимо подкрепить практикой.

Начав заниматься чем-то, ребёнок может обнаружить, что реальность не совпадает с его представлениями об этом увлечении. В этом случае нельзя сразу отказываться от хобби. Можно попробовать перевести ребёнка в другой кружок по этому же направлению, поскольку ему могло не понравиться не само занятие, а, например, преподаватель или место.

Собеседница RuNews24 призвала родителей проявить терпение, поскольку поиск нужного занятия может затянуться. Но за это время ребёнок научится делать выбор, определять, что ему близко, а что – нет, сформирует свои ценности.

Также родителям необходимо объяснить ребёнку, что достижение результата – это всегда 99% усилий и лишь 1% таланта. Важно поддерживать его мелкие успехи, чтобы сформировать позитивное видение дальнейших масштабных достижений.

Когда речь идёт о дополнительных занятиях, направленных на повышение успеваемости по конкретным школьным предметам, необходимо правильно преподнести ребёнку эту информацию. Можно предложить ему поучаствовать в составлении расписания и выборе преподавателя, чтобы показать ребёнку, что он активный участник процесса, и именно от его заинтересованности зависит итоговый результат.

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#воспитание
#дети
#кружки
#психолог
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Подмосковные школьники могут принять участие в новом сезоне «Битва роботов»
04 марта 2024, 13:55

Фото: istockphoto / charles taylor

Подмосковных школьников и студентов приглашают принять участие в «Битве роботов». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявку на участие все желающие могут на Едином портале госуслуг до 10 марта включительно.

«С 2024 года соревнования будут проходить в 2 дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В состав команды любой возрастной категории могут входить от одного до пяти человек. В детской категории «Битва мини-роботов» будет отобрано до 32 команд. Возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см. В чемпионате робототехники взрослой категории отберут до 64 команд. Для участия необходимо иметь робот весом не более 110 кг и размерами до 150×150×200 см», — подчеркнули в министерстве.

Стоит, отметить, что регламент Международного чемпионата по битве роботов находится на Едином портале госуслуг.

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#подмосковье
#конкурс
#школьники
#робот
#возраст
#соревнования
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Юрист раскрыла, как получить повышенную зарплату в марте
Юрист Георгиева: надбавку к зарплате в марте можно получить за работу в праздник
04 марта 2024, 13:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне смогут получить повышенную зарплату при выходе на работу в праздничные дни в марте. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщила юрист Алла Георгиева.
Для большого количества россиян эта рабочая неделя будет укороченной в связи с празднованием Международного женского дня, который в этом году выпал на пятницу.

При этом, несмотря на праздничные дни, сотрудники непрерывно действующих организаций продолжат трудиться. К ним, например, относятся работники сферы обслуживания населения, подчеркнула собеседница Москвы 24.

Однако привлечь к труду могут и сотрудников, которые работают на пятидневке. Это возможно, если возникли заранее непредвиденные обстоятельства. Но для этого необходимо получить письменное согласие сотрудника, который должен выйти в свой рабочий день.

Согласно законодательству, работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это касается сотрудников, работающих по дневным и часовым тарифным ставкам. Также, если специалист в эти дни отработал сверх месячной нормы времени, его занятость оплачивается по двойной ставке.

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#праздники
#россия
#8 марта
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Строительная готовность автомобильного тоннеля в Видном достигла 50%
04 марта 2024, 13:37

Фото: Виктория Селиванова

Автомобильный тоннель, который станет частью Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), строят на Завидной улице в городе Видное, в настоящее время на объекте завершена половина всех работ. Об этом рассказал глава проекта подрядной компании «Таганка Мост» Павел Воробьёв, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«Сейчас завершены монолитные работы на восьмой и девятой секции туннеля, забетонировано 50% седьмой секции. Сейчас запланирована подготовка к бетонированию последних 50% седьмой секции и бурение ограждения котлована для дальнейших работ», — отметил Воробьёв.
Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

Общая протяжённость Южно-Лыткаринской автодороги составит 45 километров, она будет проходить через пять подмосковных округов: Ленинский, Лыткарино. Балашиха, Раменский и Люберцы. Сейчас общая готовность объекта составляет около 25 процентов.

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#видное
#ленинский городской округ
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#дорогимо
#строительство
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В этом году в Южном Бутово откроются два новых детских сада
04 марта 2024, 13:01

Фото: Виктория Селиванова

В этом году в микрорайоне Южное Бутово Ленинского городского округа откроются два новых детских сада. Об этом сообщил корреспондент.
Детский сад №4 на 225 мест уже на 95% готов и ведутся работы по покраске стен и нанесению декоративных элементов, а также завоз необходимого оборудования. Кроме этого, в параллель также строится дошкольное учреждение №3, где на сегодняшний день строительные работы находятся на стадии монолитных работ.

«Ориентировочная дата завершения работ по строительству детского сада №4 – июнь, а садик №3 примет малышей в декабре 2024 года. Развитие и модернизация системы образования — одно из ключевых направлений работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьёва», — поделился директор по строительству ГК ФСК Южное Бутово Александр Гуль.

Стоит отметить, что учреждения строятся в рамках развития инфраструктуры нового микрорайона Ленинского городского округа.

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#детский сад
#модернизация
#развитие
#подмосковье
#ленинский городской округ
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