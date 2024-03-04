В Домодедове снесли аварийную постройку у ж/д станции

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Заброшенную одноэтажную постройку, находившуюся в аварийном состоянии, снесли на территории городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание вспомогательного назначения было расположено у железнодорожной станции Ленинская Павелецкого направления РЖД, его общая площадь составляла около 50 квадратных метров. Здание долгое время не использовалось и пришло в полное запустение. Многие элементы постройки были разрушены, прилегающая территория замусорена. Постройку признали подлежащей сносу», — говорится в сообщении.В настоящее время здание снесено, строительный мусор вывезли и утилизировали. Решение о том, как в дальнейшем использовать освободившийся участок, ещё не принято.
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