В подмосковной деревне Мисайлово снесли трёхэтажный самострой

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Трёхэтажное кирпичное здание, построенное без разрешительной документации, снесли в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание площадью около 1,4 тыс. квадратных метров было построено в 2015 году. На следующий год постройку признали самовольной и подлежащей сносу. Однако владелец участка в течение нескольких лет игнорировал распоряжение о сносе. В итоге работы по ликвидации здания и расчистке участка от строительного мусора провели власти округа», — отмечается в сообщении.В ведомстве отметили, что постройки, возведённые без разрешительной документации, строительного надзора и экспертиз могут быть опасны, так как не исключено обрушение конструкций.
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