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В Серебряных Прудах снесли многоквартирный аварийный дом

29 февраля 2024, 16:09
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный многоквартирный кирпичный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в микрорайоне Северный села Узуново городского округа Серебряного Пруды, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом площадью более 300 квадратных метров был построен в 1968 году. Около десяти лет он пустовал и находился в крайне запущенном состоянии. В 2021 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. В феврале текущего года опасное здание снесли. В настоящее время демонтажные работы полностью завершены, строительный мусор с участка убрали», — отмечается в сообщении.
Решение о том, как в дальнейшем использовать освободившийся участок, ещё не принято.


Всего на территории Серебряных Прудов было выявлено 37 аварийных объектов, а также недостроев и зданий, построенных без разрешительных документов. 28 из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормативами. Работа в этом направлении будет продолжаться.

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#мособлархитектура
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Брынцалов: Мособлдума будет руководствоваться в работе Посланием президента
29 февраля 2024, 16:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Депутаты Мособлдумы изучат Послание президента Федеральному собранию и будут опираться на него при разработке законопроектов. Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Призвание власти – помогать. Поэтому каждый на своём месте должен делать всё, чтобы повысить качество жизни людей. Мы предметно изучим документ и разработаем план работы Мособлдумы в рамках реализации Послания. Будем опираться на него при разработке и принятии законопроектов», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Спикер выделил такие темы обращения, как поддержка армии, участников СВО, семей с детьми, учителей и учёных, работников культуры, бизнеса, ускорение темпов развития государства по всем ключевым направлениям.
«Очевидно, что приоритет – человек, его развитие и рост. Все главные задачи находят отражение в нацпроектах. Их станет больше. Президент объявил о появлении пяти новых – «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Для жителей Подмосковья такие решения имеют важнейшее значение. Ежегодно в регионе растёт количество семей с детьми, мы активно строим социальные объекты, развиваем малые города и сёла, принимаем непосредственное участие в импортозамещении», – сказал Брынцалов.
Он подчеркнул, что в Послании речь шла о будущем страны – стратегических задачах с горизонтом планирования на годы вперёд. Среди самых амбициозных планов – сделать Россию четвёртой экономикой мира. Глава Мособлдумы добавил, что особое внимание президент уделил участникам в СВО.
«Важно помогать не только фронту, но и героям, когда они возвращаются домой. Отсюда следующее решение президента – с 1 марта запустить кадровую программу «Время героев». Кроме того, ветераны и участники спецоперации в приоритетном порядке смогут получить образование в ведущих вузах», – заключил парламентарий.
29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодном Посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве в Гостином дворе. По традиции число приглашённых на церемонию составило около тысячи человек. В их числе были не только сенаторы и депутаты Госдумы, но члены правительства, представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Госсовета, Общественной и Счётной палат, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, и журналисты. В этот раз, как и в прошлом году, на мероприятие были приглашены участники спецоперации.

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#владимир путин
#президент
#московская область
#игорь брынцалов
#мособлдума
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В Суздале состоится XVI Форум-Фестиваль «Вера.Надежда.Любовь»
29 февраля 2024, 16:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

В Суздале Владимирской области с 25 по 28 октября текущего года состоится XVI Форум-Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов «Возрождение и надежда».

В рамках Форума-Фестиваль будут проведены культурные и деловые мероприятия, которые продемонстрируют национальные и культурные традиции российских семей. Также планируется провести научно-практическую конференцию, семинары на различные темы, а также пресс-брифинги и презентации, которые подготовят организации на лучшие региональные проекты. Они будут культурной, социальной и образовательной направленности.

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#фонд
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Британцы готовятся к смерти короля
DE: В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III
29 февраля 2024, 16:10

Фото: iStock/tigerstrawberry

Власти Великобритании разработали план на случай смерти короля Карла III, об этом стало известно изданию Daily Express.
Напомним, 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у британского короля обнаружили рак. Однако, по словам представителей дворца, монарх продолжит выполнение своих служебных обязанностей, отложив публичные выступления.

Как стало известно The Daily Express, власти Британии разработали план под названием «Мост Менай» (Menai Bridge). В нём содержится пошаговая инструкция на случай смерти Карла III.

Сперва о гибели короля будет доложено премьер-министру и другим официальным лицам, уже после об этом событии объявят в прямом эфире. После этого новым королём Великобритании будет провозглашён принц Уильям.

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#великобритания
#смерть
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Россиян предупредили о всплеске мошеннической схемы о налоге на СВО
F.A.C.C.T: ожидается всплеск мошенничества под предлогом налога на СВО
29 февраля 2024, 15:58

Фото: iStock/PUGUN SJ

Количество атак мошенников на россиян с письмами о новом налоге на СВО и предложением отказаться от него будет стремительно расти. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила пресс-служба компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности.
Там подчеркнули, что единственным способом защититься от мошенников остаётся проверка информации через официальные источники и недоверие к незнакомцам.

О появлении новой мошеннической схемы накануне сообщили в «Тинькофф Защите». Отмечается, что россиянам рассылают письма по электронной почте о якобы появившемся налоге на СВО. Чтобы отказаться от него, мошенники предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт банка и зайти в личный кабинет. Как только личные данные россиян поступают мошенникам, на их имена оформляются кредиты, а со счетов списываются все средства.

Также в компании рассказали «Газете.Ru», что в конце прошлого года активизировались мошенники, которые представлялись работниками московского профсоюза и предлагали организовать сбор открыток и поздравлений для участников СВО и членов их семей.

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#мошенничество
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#мошенники
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Двух жителей Подмосковья лишили права на охоту за браконьерство в разных регионах РФ
29 февраля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух человек из Московской области лишили охотничьих билетов за незаконную охоту, нарушения были совершены в Мурманской и Астраханской областях, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
«В Харабалинском районе Астраханской области задержали приезжего их Мытищ. При нём были обнаружены добытые куропатки, при том что сезон охоты на эту птицу в тот момент ещё не был открыт. Второго нарушителя — жителя Долгопрудного — лесники Терского района Мурманской области застали ещё без добычи, но с ружьём и патронами. При этом разрешения на охоту у мужчины не оказалось», — отмечается в сообщении.
За нарушения обоих браконьеров лишили охотничьего билета на год.

Ранее на браконьерстве попался житель Одинцовского округа, который незаконно охотился в Астраханской области на фазанов.

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#браконьеры
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#минэкологии мо
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В Воскресенске состоится выставка-продажа «Мартовские котики в парке»
29 февраля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Выставка-продажа сельскохозяйственной продукции пройдет в эту пятницу в Воскресенске. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие будет проходит 1 марта на территории парка «Усадьба Кривякино» городского округа Воскресенск.

«Каждый желающий сможет приобрести сувенирную продукции, крафтовые ремесленные изделия ручной работы от лучших мастеров города. Помимо этого в продаже будут мясные и рыбные деликатесы, мед и молочная продукция. На локации будет работать «Станция доктора Айболита», где все владельцы домашних питомцев смогут обратиться к ветеринарным специалистам и задать интересующие их вопросы», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, на протяжении всей выставки будут работать различные мастер-классы и викторины для всех гостей.

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#воскресенск
#усадьба
#усадьба кривякино
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Работники ЗАГС Московской области заметили в регионе свадебный бум
29 февраля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба ГУ ЗАГС МО

Органы ЗАГС Подмосковье отметили в феврале значительное увеличение количества зарегистрированных браков. Пиком стал день с особенным сочетанием цифр 24.02.2024, сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.
«Наибольшее число браков по традиции приходится на субботу и составляет в среднем 150-200. В «зеркальную дату» было в два раза больше бракосочетаний – свыше 400. Такие даты популярны среди молодожёнов, так как считаются наиболее благоприятными для свадьбы», – отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что жители Подмосковья могут сами выбрать дату регистрации брака при подаче заявления лично в орган ЗАГС или в МФЦ, а также на портале госуслуг. Заявление о заключении брака принимают минимум за месяц до планируемого дня бракосочетания.

В сообществе Главного управления ЗАГС Московской области в соцсети «ВКонтакте» каждый месяц размещают список «красивых» дат для будущих молодожёнов.

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#свадьба
#московская область
#подмосковье
#семья
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Снижение уровня бедности и ядерная боеготовность: итоги послания Путина 2024
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: главные заявления
29 февраля 2024, 15:41

Фото: сайт Кремля

29 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В начале своей речи он заявил, что будет говорить не только о ближайших планах, но и стратегических задачах. Какие важные заявления сделал президент, на какие меры поддержки россияне могут рассчитывать в 2024 году, и готова ли Россия к переговорам с США, читайте в материале «Радио 1».

Путин о спецоперации и поддержке героев СВО


Президент России сообщил, что большинство россиян поддержали и продолжают поддерживать СВО. На российских производствах люди трудятся в три смены, чтобы отдать фронту столько, сколько требуется. Также поддержку оказывает российский бизнес, который направляет существенные суммы фронту и волонтерам. Владимир Путин также подчеркнул, что войну на Донбассе начала не Россия.

«Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить. Искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции», - заявил президент.

Также Путин объявил о запуске программы «Время героев» для участников СВО. Он пояснил, что с 1 марта текущего года ветераны и участники боевых действий смогут подать заявление и принять участие в программе, которая предполагает упрощенный порядок получения высшего образования в передовых вузах страны. Кроме того, те, кто проходит службу в зоне спецоперации, могут получить военную специальность и остаться служить после окончания СВО.


Путин: нужно повысить зарплаты специалистам лесного хозяйства и метеорологии
Путин: нужно повысить зарплаты специалистам лесного хозяйства и метеорологии

Путин о ядерном оружии


Стратегические ядерные силы страны находятся в полной боевой готовности, сообщил президент.

Кроме того, на вооружения поставлены ракеты «Сармат», испытания проходят комплексы «Посейдон» и «Кинжал». Вскоре Россия продемонстрирует имеющуюся технику в зоне военных действий, рассказал глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что за время СВО вооруженные силы страны обрели колоссальный опыт. Также президент обратил внимание на некоторые сложности и отметил, что необходимо выстроить эффективную экономику ВС РФ.

Путин о переговорах с США


Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической безопасности, несмотря на враждебные настроения. Однако Владимир Путин отметил, что слова американских властей о том, что они готовы к дипломатии, не более чем демагогия.
Также глава государства назвал бредом заявления западных политиков о том, что Россия якобы готовится к нападению на Европу. При этом западные союзники Киева сами выбирают цели для населения ударов по России.

Действия США и их партнеров привели к разрушению международной системы безопасности, что угрожает интересам России, отметил президент.

«Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен», - подчеркнул Владимир Путин.

Он также сообщил, что Запад намеревался внести разлад внутри страны и привести ее к такому состоянию, в котором находится Украина. Глава государства отметил, что Россия самостоятельно будет определять свой путь и укреплять суверенитет.

Путин о семейных ценностях


Глава государства вновь напомнил о важности сохранения семейных ценностей и отметил, что старт Году семьи был дан на полях выставки «Россия». Он также отметил, что главная ценность семьи – это продолжение рода, рождение детей, и государство, со своей стороны, будет оказывать российским семьям поддержку.

Путин о поддержке многодетных семей


Владимир Путин сообщил, что в России более 10 млн семей, в которых воспитывается более троих детей. Такие семьи будут платить меньше налогов. Кроме того, будет проиндексирован материнский капитал. Соответствующая программа будет продлена до 2030 года, заверил Путин.

Путин о поддержке материнства


В России будет запущена программа по охране материнства и сбережению здоровья детей, сообщил Владимир Путин.

Он также предложил правительству профинансировать отрасль здравоохранения на ближайшие шесть лет. Он указал на важность того, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и они могли создавать полноценные, здоровые семьи. Приоритетным направлением в этой программе станет модернизация перинатальных центров и детских поликлиник и больниц. На реализацию проекта кабмин направит более 1 трлн рублей, сообщил президент.

Владимир Путин также анонсировал запуск нового национального проекта «Семья».

Путин о борьбе с бедностью


В ходе своего выступления Владимир Путин также обратил внимание на уровень доходов населения. С 1 января 2023 года было принято Единое пособие для малообеспеченных семей. За прошедший год более 11 млн человек получили выплаты в рамках этой социальной программы.

Президент также заявил, что особый акцент государство сделает на борьбе с бедностью, уровень которой планируется снизить. Сейчас он составляет 9%.

Путин о зарплатах в регионах


Президент России поручил правительству выработать новую модель оплаты труда бюджетников. Он обратил внимание на то, что в разных регионах уровень средних зарплат разный, и это неправильно. Глава государства добавил, что вне зависимости от местности учителя или врачи выполняют сложную и важную работу, поэтому разницы в зарплатах быть не должно.

Путин поручил повысить зарплаты профессорам вузов
Путин поручил повысить зарплаты профессорам вузов

Путин о поддержке спорта и долголетии


В России возрос интерес к спорту и здоровому образу жизни, обратил внимание президент. Он назвал это одним из важных и значимых достижений и призвал поощрять такую категорию граждан.

За счет федеральных ресурсов, Владимир Путин предложил благоустроить спортивные объекты в регионах, и возвести новые. Условия для занятия спортом должны быть в вузах, школах, детских садах и других, подчеркнул глава государства.
Также Владимир Путин уделил внимание вопросу продолжительности жизни и отметил, что в настоящее время средняя продолжительность жизни в РФ превысила 73 года, к 2030 году она должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем — выйти на уровень 80 .


Путин о ремонте школ и детсадов


Достаточное количество детских садов было открыто еще в советские времена и их необходимо ремонтировать, заявил президент.

Со следующего года стартует программа их капитального ремонта. В целом на капремонт детских учреждений будет выделено более 400 млрд рублей. На ремонт учреждений профобразования будет выделено 120 млрд рублей, уточнил глава государства.

Путин о модернизации аэропортов и новых трасс


Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году до Тюмени, сообщил президент. Он также сообщил, что в настоящее время уже открыто автомобильное движение между Москвой и Казанью.

Кроме того, в России особое внимание будет уделено развитию сети аэропортов. За ближайшие шесть лет планируется провести модернизацию более 70 объектов.

Усовершенствование коснется и столичного транспорта. Московские центральные диаметры будут соединять город с рядом российских регионов, сообщил президент.

Путин ввел изменение в систему ЕГЭ


Система сдачи единого государственного экзамена будет изменена, заявил президент. Он предложил наделить учеников правом пересдать экзамен по одному из предметов по собственному выбору. Владимир Путин назвал такую меру «вторым шансом» и добавил, что выпускник должен успеть завершить процедуру до начала приема документов в вузы.

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С деревьев в лесах Павловского Посада сняли незаконную рекламу
29 февраля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Антирекламные рейды провели в лесах, расположенных на территории городского Павловского Посада, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесная охрана Рахмановского участкового лесничества за один день рейда сняла с деревьев 17 рекламных объявлений в районе платформ Вохна и Казанское вблизи села Рахманово», — говорится в сообщении.
Кроме того, восемь рекламных объявлений сняли с деревьев в Больше-Дворском участковом лесничестве — в районе садоводческого товарищества «Сосновка» у посёлка Большие Дворы.

В ведомстве напомнили, что размещать рекламу на деревьях незаконно. Штраф для физических лиц за это нарушение составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

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#павловский посад
#лес
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#комлесхоз мо
#экология
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