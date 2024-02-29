В Серебряных Прудах снесли многоквартирный аварийный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Одноэтажный многоквартирный кирпичный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в микрорайоне Северный села Узуново городского округа Серебряного Пруды, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом площадью более 300 квадратных метров был построен в 1968 году. Около десяти лет он пустовал и находился в крайне запущенном состоянии. В 2021 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. В феврале текущего года опасное здание снесли. В настоящее время демонтажные работы полностью завершены, строительный мусор с участка убрали», — отмечается в сообщении.Решение о том, как в дальнейшем использовать освободившийся участок, ещё не принято.
Читайте также:
В Мытищах снесли ветхий многоквартирный дом
В Мытищах на месте заброшенного здания построят центр аварийно-спасательной службы
В подмосковной деревне Мисайлово снесли трёхэтажный самострой
Лев Каштанов