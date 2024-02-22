В Мытищах на месте заброшенного здания построят центр аварийно-спасательной службы

Масштабное строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) ведётся в Московской области, движение по 15-километровому участку этой трассы, расположенному у города Лыткарино, планируется пустить уже в конце текущего года. О ходе работ рассказал руководитель строительно-монтажного управления группы компаний «Альянс» Геннадий Тягунов, передаёт корреспондент Мария Абрашкина.