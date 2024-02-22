В Мытищах на месте заброшенного здания построят центр аварийно-спасательной службы

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Заброшенное здание пожарной части, расположенное в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах, передали из федеральной собственности в собственность городского округа, теперь на этом участке построят депо муниципальной аварийно-спасательной службы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Старая пожарная часть в 30-х годах прошлого века функционировала при Военном институте связи и до последнего времени находилась на балансе Минобороны РФ. Как только муниципалитет вступит в права собственности на здание и участок под ним, ветхую постройку снесут», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.В новом депо, которое построят на освободившемся участке, смогут разместить два спецавтомобиля экстренной службы. Это поможет лучше защитить жителей от чрезвычайных ситуаций.
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