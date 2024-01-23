В Домодедове снесли склад-самострой

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Складское здание, возведённое без разрешительной документации, снесли в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Незаконную постройку выявили инспекторы строительного надзора в ходе обследования осенью минувшего года. Уведомление об этом было передано администрации округа, которая приняла решение о сносе», — отмечается в сообщении.Всего в 2023 году на территории Московской области была обнаружена тысяча нелегальных построек. 132 из них снесли, а 640 легализовали, благодаря чему в бюджет области поступило около 115 млн дополнительных налогов.
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Лев Каштанов